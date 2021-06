Che fine ha fatto il rapper Eminem che proprio l’anno scorso ha festeggiato un’importantissima vittoria: oggi appare irriconoscibile!

Un passato di luci e ombre quello di Eminem: rapper, attore e produttore discografico statunitense, è stato il re dell’hip hop negli anni Duemila per poi sprofondare in un tunnel fatto di dipendenza da alcol, droghe e medicinali.

Nel 2008 infatti, Marshall Mathers (questo il suo vero nome) chiuse una volta per tutte con la dipendenza da pillole di Vicodin, Valium e Ambien. Nel 2007 era andato addirittura in overdose da metadone, drammatico episodio che fece scattare in lui la molla per intraprendere la strada della salvezza. L’album che inaugurava quel periodo da persona sana fu lanciato nel 2009 e si intitola “Relapse”, ovvero “Ricaduta”, in cui racconta le varie fasi attraversate in cui non erano mancate le ricadute, appunto.

Ma com’è oggi Eminem? Ve lo sveliamo subito!

Eminem, oggi si mostra così: stenterete a riconoscerlo

Sono quindi 13 anni che Eminem è libero da qualsiasi dipendenza e l’anno scorso ha voluto celebrare questo importantissimo traguardo con un post sulla sua pagina Instagram da ben 32 milioni di follower. Nel post condiviso sul popolare social network, un’immagine di un gettone con la scritta: “Pulito da dodici anni, registrato. Non ho paura”.

L’artista ha divorziato per due volte da Kimberly Anne Scott, da cui ha avuto la figlia Hailie Jade Mathers.

Tornato alla ribalta negli ultimi anni, Eminem ha pubblicato nel 2017 l’album “Revival” e otto mesi dopo, “Kamikaze” che è finito in cima alle classifiche anche italiane.

In questo scatto lo vediamo come appare oggi: è cambiato moltissimo, vero?