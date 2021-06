Per molti il suo volto resterà legato in maniera indelebile al colossal de “Il Signore degli Anelli”: ricordate com’era Elijah Wood da bambino, agli inizi della sua carriera?

Protagonista e volto iconico del fortunatissimo “Il Signore degli Anelli” e i suoi seguiti, Elijah Wood è un attore di grande successo e dal talento indiscusso. Molti hanno notato la sua somiglianza con un altro giovane interprete, anche lui protagonista di una saga di successo: si tratta di Daniel Radcliffe, il celebre “Harry Potter”. Elijah Wood vanta una carriera strepitosa iniziata quando era giovanissimo, con una serie di film incalcolabili e diverse apparizioni televisive. Non tutti, però, ricordano com’era l’attore agli esordi. Elijah Wood da bambino, lo avresti riconosciuto?

Leggi anche: Lindsey Lohan, ricordate com’era la bella attrice nel suo primissimo film? Adorabile!

Elijah Wood: lo ricordate da bambino, agli esordi della carriera?

Classe 1981, l’attore si è avvicinato alla recitazione fin dall’età di otto anni. La prima apparizione cinematografica è avvenuta in “Ritorno al futuro – Parte II”, nelle vesti di comparsa. Seguono poi “Il grande volo” e “Amore per sempre”. Al fianco di un altro giovane prodigio, Macaulay Culkin, lo ammiriamo in “L’innocenza del Diavolo”.

Una serie numerosissima e straordinaria di pellicole, fino ad arrivare alla saga de “Il Signore degli Anelli” che lo consacra alla fama mondiale. Seguono film come “Sin City”, “Se mi lasci ti cancello”, “Il ricatto”. Ma anche apparizioni televisive, come in “L’isola del tesoro” e “Wilfred”. Elijah Wood è anche doppiatore e ha prestato la voce ad una serie di produzioni amatissime come “Happy Feet” e “American Dad”. Non tutti ricordano il celebre attore da bambino, quando la sua carriera è iniziata. Riuscite a riconoscerlo in questo iconico scatto?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Stesso sguardo profondo e stesso splendido sorriso. Elijah Wood è stato un vero bambino prodigio e la sua carriera ha dato prova del suo immenso talento. Siamo certi che continuerà a regalare grandi emozioni!