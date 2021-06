Elliot, il bambino di ET oggi ha 50 anni: com’è diventato, i problemi con la legge e cosa fa adesso il protagonista dell’amatissimo film.

Era il piccolo Elliot nell’amatissimo film di Steven Spielberg E T L’extraterrestre, uscito negli Stati Uniti nel 1982. Una pellicola amatissima, che ha unito fantascienza e valori profondi. Lì l’attore era solo un bambino, ma l’attore ha ben 50 anni!

Si tratta di Henry Thomas, divenuto famoso proprio grazie al ruolo in ET. Successivamente lo abbiamo visto in altri film, ma sapete come è diventato oggi? Scopriamo qualcosa sull’attore statunitense, che qualche anno fa ha avuto anche qualche problema con la legge…

Era Elliot nell’amatissimo film E T L’extraterrestre: eccolo oggi a 50 anni

Tutti ci siamo emozionati con la storia di Elliot, che per caso incontra un alieno, del quale finisce per diventare amico: l’immagine del bambino su una bicicletta voltante col E T è diventata une delle più iconiche della storia del cinema. Ebbene, oggi il protagonista dell’amatissimo film E T ha 50 anni! L’attore è Henry Thomas, che oggi è anche un cantautore: fa parte della band The Blueheelers.

Forse non tutti sanno, però, che qualche anno fa, nel 2019, l’attore è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, come riporta un articolo di Sky Tg24. Thomas è stato trovato privo di sensi all’interno della sua auto, nel mezzo di un incrocio in Oregon. L’arresto è avvenuto in seguito ad una segnalazione di un cittadino che aveva visto un veicolo fermo in una corsia non destinata alle soste di emergenza. L’attore è stato poi rilasciato su cauzione.

Ma siete curiosi di vedere come è diventato dopo tutti questi anni? Ecco alcune foto condivise da lui sul suo canale Instagram:

Eh si, sono passati ben 40 anni: quanta nostalgia! E voi, avete mai visto il film E T o siete pronti per un rewatch?