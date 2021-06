Giorgia ha lasciato completamente di stucco i suoi oltre 700 mila fan di Instagram: ecco cosa ha pubblicato nelle ultime ore la celebre cantante italiana.

La celebre cantante italiana, classe ’71, è una delle voci più amate ed ascoltate nel nostro paese ma non solo. Ha avuto, nel corso della sua carriera, riscontri positivi anche in altre parti del mondo come in Olanda, nel Regno Unito, in Spagna, in Francia. La sua voce è capace di riscaldare qualsiasi cuore: ricordate quando e come è iniziata la sua carriera musicale? Era il 1993 quando si presentò a Sanremo Giovani. Si classificò prima e ottenne il pass per Sanremo, nel ’94. Con ‘E poi’ è cominciata la sua brillante carriera: è lei una delle cantati italiane più apprezzate! La sua gran voce non è l’unico enorme pregio: Giorgia è una bellissima donna e nelle ultime ore ha lasciato di stucco tutti!

Giorgia lascia i suoi fan completamente di stucco, mai vista così: “…e non si direbbe”

Giorgia, la celebre cantante italiana, ha letteralmente lasciato di stucco i suoi oltre 750 mila follower di Instagram! La grande voce italiana si è mostrata in una versione del tutto inedita! E’ in palestra e mantiene un bilanciere piuttosto pesante: “E non si direbbe” scrive poi, come didascalia. Ecco il post:

La foto ha ottenuto subito il pieno di like e commenti: ecco il segreto di bellezza dell’incantevole cantante! Mai mollare la presa: l’allenamento è importantissimo! Sapete che la cantante, in gioventù, ha praticato il karate? Arrivò fino alla cintura blu: questo dettaglio non tutti lo conoscevano!

Oggi Giorgia oltre a cantare, a regalare la sua magnifica voce, è una meravigliosa mamma: nel 2010 è nato Samuel, avuto dal suo compagno Emanuel Lo.