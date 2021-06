Maria De Filippi non ha mai fatto selfie ma qui non ha potuto desistere: diamo un’occhiata allo scatto che non tutti conoscono.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. I suoi programmi sono tra i più seguiti dal pubblico da ormai tantissimi anni. Parliamo proprio di lei, Maria De Filippi, una delle regine della televisione italiana. A differenza delle sue colleghe, però, Queen Mary non possiede account social: le sue comunicazioni, infatti, di tanto in tanto vengono pubblicate attraverso i canali ufficiali del suo programmi e di Witty tv.

Di conseguenza, in giro sui social non ci sono tantissime foto di Maria De Filippi, se non quelle che la ritraggono nello studio dei suoi programmi televisivi. Niente selfie, quindi, per la conduttrice. Tranne in un’occasione speciale…c’è una foto che forse non avete mai visto. Guardiamolo insieme!

Maria De Filippi non ha mai fatto selfie, ma eccone uno che forse non tutti hanno visto!

Stenterete a crederci, ma anche Maria De Filippi si è scattata un selfie! O meglio, a scattare la foto non è stata lei, ma nello scatto c’è anche lei! La foto, infatti, risale a Sanremo 2017 e a fare clic è stata Antonella Clerici! A condurre quell’edizione del Festival furono proprio Carlo Conti e Maria De Filippi, con la Clerici ospite in una delle serate. Il selfie è stato postato qualche mese fa da Carlo Conti su Instagram, in occasione del compleanno delle sue due ” sorelline”, che festeggiano quasi nello stesso giorno:

Eh si, un selfie di cui quasi nessuno era a conoscenza! Non sappiamo se è l’unico in cui appare Maria De Filippi, ma sicuramente è uno dei pochi.

Con l’arrivo dell’estate, molte trasmissioni di Maria De Filippi sono in pausa, come Uomini e Donne. Toccherà aspettare settembre per una nuova edizione del programma, ma niente paura: a breve inizierà Temptation Island! Pronti per conoscere le nuove coppie?