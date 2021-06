È stata la bellissima Miss Italia nel 1993, ma com’è diventata oggi? Sono trascorsi 18 anni: le foto di adesso vi sbalordiranno.

Dalla prima volta che è andato in onda, sono trascorsi esattamente 74 anni, eppure Miss Italia continua ad essere uno dei concorsi più ambiti e seguiti della televisione italiana. In questi lunghissimi anni, ovviamente, si sono alternate tantissime Miss. E tutte, ovviamente, hanno conquistato il pubblico italiano e la giuria per la loro immensa bellezza. Tra le tante, però, è praticamente impossibile non ricordare proprio lei: la Miss Italia del 1993. Salita sul palco di Salsomaggiore Terme in tutta il suo fascino e la sua giovinezza, la modella romana è riuscita ad aggiudicarsi lo scettro e la fascia di più bella d’Italia.

Leggi anche –> È stata proprio lei Miss Italia nel 1998, com’è cambiata? Le sue foto di oggi vi sbalordiranno

Ricordate chi ha vinto il titolo di Miss Italia nel 1993? Si, dite proprio bene: Arianna David! A soli vent’anni, la modella romana ha partecipato al concorso. Lo ha anche vinto. E, qualche mese dopo, si è aggiudicata il settimo posto a Miss Universo. Com’è diventata, però, oggi? Curiosi di saperlo? Eccola!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Arianna David è la Miss Italia del 1993, lo ricordate? Oggi è ancora bellissima!

Sono trascorsi, quindi, esattamente 18 anni da quando, davvero giovanissima, Arianna David partecipava a Miss Italia. E, nel 1993, ne usciva vincitrice. Com’è cambiata, però, adesso? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Procediamo con ordine.

Leggi anche –> Eletta Miss Italia nel 2001, com’è cambiata oggi? Dopo 20 anni la ritroviamo proprio così

Subito dopo la sua vittoria a Miss Italia nel 1993, Arianna David ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, come detto poco fa, ha preso parte a Miss Universo nel 1994 ed è riuscita ad aggiudicarsi il settimo posto, ma ha iniziato a muovere anche i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ed ancora adesso, nonostante siano passati anni dal suo esordio, continua ad essere una presenza fissa sul piccolo schermo.

Com’è diventata? Beh, la sua bellezza non è stata affatto scalfita dallo scorrere del tempo! Se all’età di 20 anni, infatti, Arianna David era bellissima, la modella lo è ancora adesso all’età 48 anni. Guardare per credere:

Questi ne è soltanto uno di scatto, ma sul suo canale Instagram, ce ne sono davvero numerosi. E che, soprattutto, ci sottolineano una sola cosa: la sua bellezza!