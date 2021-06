È morta Lisa Banes: l’attrice è stata investita da un scooter, dolorosissima perdita nel mondo del cinema, cos’è successo.

Una vera e propria drammatica notizia: Lisa Banes è morta all’età di 65 anni. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. E, soprattutto, ricorderete la sua immensa bravura. Protagonista indiscussa di “Gone Girl”, “Cocktail” e di tantissimi altri capolavori, l’attrice americana è morta in seguito ad un drammatico incidente. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il 4 Giugno scorso, mentre l’attrice stava raggiungendo sua moglie per una serata, sia stata investita da uno scooter. E che, dopo essere stata trasportata immediatamente all’ospedale, è morta dopo circa 10 giorni.

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, l’incidente è stato davvero terribile. Anche perché, da quanto si apprende, sembrerebbe che non ci siano notizie su colui che ha provocato tutto questo. Dal momento che, da come si legge dal web, sembrerebbe che il motociclista sia immediatamente scappato. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Lisa Banes è morta: è stata investita da uno scooter, cos’è successo

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, il 4 Giugno scorso, Lisa Banes si trovasse tra Amsterdam Avenue e la West 64th intenta a raggiungere sua moglie per un evento quando uno scooter, passato col semaforo rosso, l’ha investita. Procurandole, addirittura, una lesione celebrale traumatica. Da quel momento, purtroppo, la situazione è diventata irreversibile. L’attrice, infatti, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Mount Sinai Morningside, ma le sue condizioni non sono mai apparse positive. Tanto è vero che proprio Lunedì 14 Giugno, ben 10 giorni dopo il terribile impatto, Banes è morta.

Purtroppo, al momento, si conosce davvero ben poco dell’incidente. E del guidatore. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che, subito dopo l’impatto, il motociclista sia scappato. Tanto è vero che la moglie di Lisa Banes, una giornalista, ha immediatamente lanciato l’appello per rintracciare colui che ha causato la morte dell’attrice.

