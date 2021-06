Avete mai visto la moglie di Omar Sy? L’attore protagonista di Lupin (Netflix) è fortunato in amore; ecco alcuni scatti.

È uno degli attori più amati del momento. Si, perché è il protagonista dell’avvincente serie Netflix Lupin, ispirata alle avventure del ladro gentiluomo. Parliamo di Omar Sy, che ricopre il ruolo del protagonista, Assane Diop. La seconda stagione, con cinque nuovi episodi, della serie è uscita qualche giorno fa e c’è già un buona notizia per gli appassionati: ci sarà anche Lupin 3!

Ma se Omar Sy è famosissimo ( tutti lo abbiamo amato anche in Quasi amici), forse non tutti hanno mai visto la sua amata moglie. Siete curiosi di vederla? Ecco alcuni scatti condivisi su Instagram.

Omar Sy è il protagonista di Lupin, avete mai visto la moglie Helene? È bellissima

Tutti pazzi per Lupin! E per l’attore protagonista della serie tv di Netflix, Omar Sy. Lo abbiamo amato e ci siamo emozionati con lui in Quasi amici, uno dei film di maggior successo della Francia. In Lupin, l’attore francese di origini senegalesi è geniale, ironico, unico nel ruolo del protagonista Assane Diop. Insomma, lui lo conosciamo tutti, ma avete mai visto la sua splendida moglie? Si chiama Helene, e sono legati da tantissimi anni! Il matrimonio è avvenuto dieci anni dopo il loro primo incontro: si sono sposati a Tremblay sur Mauldre nel 2007, ma prima delle nozze i due avevano avuto già tre figli: oggi ne hanno cinque.

Un amore duraturo e speciale, visibile anche attraverso il profilo social del famoso attore. Dove molto spesso pubblica foto e dediche per la sua dolce metà. Date un’occhiata:

Eh si, una coppia davvero incantevole:

E voi, avete visto la mitica serie di Netflix con Omar Sy? Se la risposta è no, cosa aspettate a recuperarla? Non ve ne pentirete!