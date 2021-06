Ora conosciamo ed ammiriamo Ilenia Lazzarin proprio così, eccola ai provini per Un Posto al Sole: com’è cambiata negli anni!

È stata la simpaticissima e giovanissima Viola Bruni ne “Un Posto al Sole”, Ilenia Lazzarin. Seppure attualmente assente dalla soap opera campana, l’attrice continua a decantare di un successo davvero impressionante. Soprattutto sul suo canale Instagram. Dove, spesso e volentieri, condivide degli scatti fotografici più che fantastici. Sono passati tantissimi anni dal suo debutto a “Un posto al sole”, è verissimo! Eppure, il personaggio di Viola è uno tra quelli che continua ad essere amatissimo.

Com’era, però, Viola Bruni ai suoi esordi, lo ricordate? Ebbene: ci pensiamo noi a mostrarvelo! Siamo riusciti a rintracciare un suo video in cui si mostra l’attrice, insieme a tanti altri volti fissi della soap opera, proprio durante i provini di “Un posto al sole”. Volete vederla anche voi com’era? State tranquilli: ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, è davvero “impressionante”!

Ilenia Lazzarin ai provini per “Un Posto al Sole”: com’è cambiata!

Tutti conosciamo Ilenia Lazzarin in tutta la sua bellezza e semplicità di oggi, ma l’avete mai vista ai provini per “Un Posto al Sole”. Il suo debutto, nei panni di Viola Bruni, nella famosissima soap opera campana è avvenuto esattamente nel 2001. E, seppure attualmente non è una presenza fissa, continua ad essere amatissima ed apprezzatissima. Com’era, però, al suo debutto? Ebbene: ci pensiamo noi a mostrarvela!

Come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare un video inedito di Ilenia Lazzarin che la presenta, insieme ad altri attori della soap opera, nel momento dei suoi provini. Com’era? Ovviamente, ve la mostriamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo: resterete anche voi sbalorditi! Guardare per credere!

Al momento dei suoi provini per Un Posto al Sole, sembrerebbe che Ilenia Lazzarin abbia avuto circa 19 anni. Insomma, davvero una ragazzina. Adesso, invece, ne ha esattamente 20 anni in più. Eppure, si vede chiaramente: è sempre identica. Oggi è mamma, è vero! Eppure, l’attrice di Busto Arsizio è sempre splendida. Siete d’accordo con noi?