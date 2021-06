Quando vanno in vacanza i programmi tv più amati dagli italiani? Ci sono due trasmissioni che hanno deciso di ‘rimandare le ferie’. Ecco la novità!

L’estate è alle porte e come tutti gli italiani, anche i programmi televisivi più amati si fermano per una pausa. Le chiusure stagionali sono vicine, altre invece sono già arrivate: Uomini e Donne, Porta a Porta, Le Iene sono alcuni dei programmi fermati per l’estate. Domenica 27 giugno è previsto l’ultimo appuntamento di Domenica In, A ruota libera e Uno Mattina in Famiglia; Chi l’ha Visto sarà in onda fino al 30 giugno. Insomma, quasi tutti i programmi televisivi si fermeranno intorno alla fine di giugno. Arriva, però, un’indiscrezione che fa sorridere gli italiani: due note trasmissioni rimandano le ferie estive. Ecco la notizia!

Quando vanno ‘in vacanza’ i programmi tv più amati dagli italiani? In due rimandano le ferie

Mentre tutti si fermano a fine giugno, altri si sono già fermati, due programmi televisivi hanno deciso di rimandare le ferie estive. L’indiscrezione arriva dal noto portale Tv Blog: Dritto e Rovescio e Quarta Repubblica hanno rimandato l’ultima puntata! Si legge che il talk show di Paolo Del Debbio e Nicola Porro si allungano di ben due puntate, terminando così ad inizio luglio. Le chiusure erano prefissate per giovedì 17 giugno e lunedì 5 luglio: termineranno, ufficialmente, il 1 e 19 luglio i due show in onda su Rete 4 in prima serata.

Mario Giordano invece ha salutato il suo pubblico lo scorso 8 giugno: lo show da lui condotto, Fuori dal coro, è andato in vacanza, così come Piazza Pulita. Zona bianca invece è stata confermata, si legge, per l’intera estate!

Gli italiani potranno ancora per qualche settimana godersi in tv i loro programmi preferiti di approfondimento: poi arriverà l’estate anche per loro! Daranno, senza dubbio, appuntamento alla prossima stagione!