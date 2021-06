Lui ha 80 anni, lei ne ha 35: il loro amore è davvero incredibile, l’uomo le ha regalato un’isola! Capito di chi stiamo parlando?

Lui ha 80 anni, lei ne ha 35: la differenza di età non frena il loro grande amore. Parliamo di Roberto Cavalli e Sandra Nilsson: lui è il famosissimo stilista italiano, fondatore dell’omonima casa di moda fiorentina. E’ stato sposato due volte il celebre Cavalli e dai due matrimoni ha avuto cinque figli: Tommaso e Cristiana dal primo, Robert, Rachele e Daniele dalle seconde nozze. Oggi è felicemente impegnato con Sandra, la donna per cui ha perso letteralmente la testa. Lei è la ex playmate di Playboy America, è stata eletta Miss Salming nel suo paese, in Svezia, prima di collezionare una serie di premi di bellezza ottenendo anche la fascia di Miss World Bikini Model, Miss EU, Miss Siren e Miss Hawaiian. La loro storia è cominciata diversi anni fa: nonostante l’importante differenza di età, si amano alla follia. Sapete che lui le ha regalato un’isola?

Lui 80 anni, lei 35: le ha regalato un’isola e sono innamorati follemente

Roberto Cavalli e Sandra Nilsson hanno ben 45 anni di differenza di età: nonostante questo piccolo dettaglio, il loro amore è davvero incredibile. Stanno insieme da molti anni: non si conosce un periodo preciso in cui è cominciata la loro storia ma si legge sul web che almeno dal 2014 condividono la vita insieme.

Sapete che nel 2015 Roberto Cavalli ha regalato a Sandra un’isola? Si chiama Stora Rullingen e si trova in Svezia, per molti però prende il nome di Cavalli Island. Parliamo di un’oasi al centro della Scandinavia, a cinquanta miglia dalla capitale svedese. La coppia si è innamorata del posto e lo stilista non ci ha pensato due volte: ha deciso di fare un regalo a sei zeri alla sua dolce metà.