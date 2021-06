Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, clamoroso retroscena: “È il contrario di quello che sembra”, il racconto a Verissimo.

Sono tante le trasmissioni che, al momento, sono in pausa per le vacanze estive. Tra queste Verissimo, l’amatissima trasmissione di Canale 5, in onda ogni sabato pomeriggio. In attesa delle nuove puntate, però, saranno trasmesse alcune tra le interviste più amate degli ultimi mesi. Come quella che Silvia Toffanin ha fatto a Sabrina Ferilli, amatissima attrice e personaggio tv.

Nel corso dell’intervista, Sabrina ha ripercorso alcuni del momenti più belli della sua carriera, lasciandosi andare a ricordi ed aneddoti inediti. E non è mancata la parentesi dedicata ad una delle sue più grande amiche, Maria De Filippi. Su di lei, la Ferilli ha raccontato alcuni retroscena inediti, che forse non tutti conoscono. Ecco le sue parole a Verissimo.

Sabrina Ferilli sull’amicizia con Maria De Filippi: “Voi non sapete chi è veramente!”, l’esilarante racconto a Verissimo

Un’amicizia speciale, quella che lega Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Un’amicizia di cui l’attrice romana ha parlato durante una recente intervista a Verissimo, riproposta nella puntata di sabato scorso. Con la sua solita ironia, Sabrina ha definito Maria “un diavolo di amica”! Il motivo? Secondo Sabrina, dietro gli scherzi organizzati a lei durante Tu si que vales, ci sarebbe un piano ben preciso della conduttrice di Uomini e Donne.

“Quella signora lì voi non sapete chi è veramente, è il contrario di quello che sembra. È un demonio, lei studia come mettermi in difficoltà“, queste le parole di Sabrina, che con la sua solita ironia, racconta cosa accade durante le puntate di Tu si que vales.

“Anche se io vado a Gerry o da Rudy, Teo e chiedo sapete se Maria fa qualche scherzo, se arriva qualcuno… “No, no”, lei prepara completamente tutti, compresi gli autori al silenzio totale nei miei confronti“, spiega Sabrina.

Un rapporto speciale, visibile anche in tv: noi non vediamo l’ora di rivederle insieme! Si, proprio così, la Ferilli sarà anche nella prossima edizione del programma del sabato sera di Canale 5! Siete felici?