È uno dei calciatori più famosi e più forti al mondo. Ma per lui il detto no vale: Cristiano Ronaldo è fortunato sia in gioco che in amore! La storia d’amore con la splendida Georgina Rodriguez prosegue a gonfie vele: i due si sono regalati da poco uno splendido attico super lussuoso nel cuore di Lisbona.

La coppia è super famosa e Georgina la conosciamo tutto benissimo, ma avete mai visto la sorella? La cognata di Ronaldo si chiama Ivana Maria e, guardando le sue foto, resterete senza parole: la somiglianza con Georgina è impressionante! Date un’occhiata.

Sapete chi è la cognata di Cristiano Ronaldo? Resterete senza parole: somiglia tantissimo a Georgina!

Georgina Rodriguez la conosciamo tutti: è una delle wags più famose al mondo. Non a caso, è la compagna del mitico CR7! Ma conoscete la sorella Ivana? Si tratta della sorella maggiore di Georgina, figlia dell’argentino Jeorge Eduardo Rodriguez e della spagnola Ana Maria Hernandez. A differenza della sorella Georgina, Ivana conduce una vita decisamente più “normale”, ma il suo profilo Instagram è seguitissimo. Siete curiosi di vedere qualche foto? Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Rodríguez (@ivana_rh)

Eh si, con i capelli scuri, la somiglianza tra Ivana e Georgina è veramente impressionante! Come si vede dal profilo Instagram, la ragazza è felicemente fidanzata con l’artista e scultore Carlos Garcia. Eccoli insieme, in uno scatto postato qualche mese fa su Instagram:

Eh si, di profilo Ivana sembra proprio la sorella Georgina! Sul suo profilo Instagram, pottee trovare anche diversi scatti di Ronaldo, sia in campo che con la sua splendida famiglia. E voi, avevate mai visto la cognata di CR7?