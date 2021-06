Sono finalmente ritornati insieme, la foto del bacio lo confermerebbe: adesso è proprio ufficiale, la notizia tanto attesa.

Se ne parla da diversi giorni, è vero. Eppure, soltanto adesso, sembrerebbe esserci proprio la conferma. Sembrerebbe che tra l’amatissima coppia sia proprio ufficiale il ritorno di fiamma. Procediamo con ordine, però! Nei mesi scorsi, è arrivata la notizia che l’amatissima cantante stava divorziando da suo marito. Quasi subito dopo, poi, si è diffusa la notizia del ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato. Ecco, è davvero così? Fino a questo momento, non abbiamo la conferma o la smentita da parte dei diretti interessati. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe essere proprio la realtà dei fatti!

Leggi anche -> Jennifer Lopez, il colpo di scena che nessuno ipotizzava: è appena successo

A darci conferma del ritorno di fiamma, stando a quanto si apprende da questa foto condivisa su Page Six, sembrerebbe essere il bacio scattato tra i due piccioncini. Insomma, sembrerebbe proprio che i due siano ritornati insieme. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo immediatamente!

Sono ritornati insieme, non ci sono più dubbi ora: c’è anche il bacio

Una notizia davvero sensazionale e che, senza alcun dubbio, renderà felici tutti i loro ammiratori. Stiamo parlando proprio di loro: Jennifer Lopez e Ben Affleck. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due piccioncini, dopo anni da loro addio, siano ritornati insieme. Sia chiaro: non sono stati loro a confermarlo, piuttosto la foto di un bacio condiviso da “Page Six”. Da quanto si legge, sembrerebbe che le due giovanissime star siano state beccate insieme durante i festeggiamenti del compleanno della sorella di Jennifer Lopez proprio intenti a scambiarsi un dolce bacio.

Leggi anche –> Jennifer Lopez, ‘weekend d’amore’ con il suo ex fidanzato: l’indiscrezione bomba

Dopo la separazione da suo marito, quindi, la bella J.LO è ritornata insieme al suo ex? Molto probabilmente, si! Anche se, come dicevamo, al momento, i due diretti interessati non hanno affatto proferito parole. Questa foto, però, potrebbe seriamente confermarlo!

Cosa ne pensate? Jennifer Lopez e Ben Affleck sono realmente ritornati insieme? E, se fosse così, vi farebbe piacere?