E’ stato un ballerino di Amici nel 2015: sono passati circa 6 anni, sapete com’è oggi?

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato, proprio quest’anno, alla sua ventesima edizione. Edizione, questa, appena terminata che ci ha letteralmente coinvolti. Un successo davvero straordinario. Il pubblico si è lasciato letteralmente conquistare da quanto accadeva, ed in particolare, dai legami d’amore formatisi. Ovviamente, il talento dei ragazzi scelti era evidente e ogni esibizione è stata un turbinio di stupore. Sappiamo, in tutti questi anni, sono stati tantissimi i ragazzi, ballerini e cantanti, divenuti allievi della scuola più amata. Anzi, all’inizio della trasmissione, quando allora si chiamava Saranno Famosi, oltre alla categoria canto e ballo, era presente anche la categoria recitazione, poi eliminata.

Come abbiamo detto, sono stati tantissimi i ragazzi entrati a far parte della scuola, e ricordarli tutti sarebbe davvero difficile. Noi, adesso, dopo essere andati a sfogliare un po’ l’album dei ricordi, vogliamo riportare la nostra attenzione all’anno 2015, quando a vincere sono stati i The Kolors e sul podio sono giunti il rapper Briga, la ballerina Virginia Tomarchio e Klaudia Pepa, anche lei ballerina. Ma adesso vogliamo chiedervi, ricordate tutti gli allievi che hanno fatto parte di quell’edizione? In alto vi abbiamo mostrato la foto di uno dei ballerini della quattordicesima edizione di Amici, lo ricordate?

Amici, è stato un ballerino della scuola nel 2015: com’è diventato oggi?

Il ballerino che vi abbiamo mostrato in alto ha fatto parte della scuola di Amici esattamente nell’anno 2014-2015, nella quattordicesima edizione. Lui è Michele Nocca, e molti ricorderanno il suo immenso talento, portato in scena ogni volta. Il ballerino non è riuscito a classificarsi sul podio, ma è entrato sicuramente nel cuore del pubblico che, sappiamo, l’ha sempre sostenuto.

Ad oggi, dalla sua partecipazione al talent sono passati circa sei anni o qualcosina in più, e quindi, la domanda sorge lecita: com’è diventato a distanza di anni Michele? Adesso, pratica ancora la danza? Osservate lo scatto in basso, cosa ne pensate?

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi non sembra affatto cambiato, a parte il suo meraviglioso look. Infatti, il ballerino si è lasciato crescere i capelli e mostra sui social la sua lunga chioma. Andando a curiosare sul suo profilo instagram, possiamo notare che Michele ha riportato in biografia di essere un ballerino professionista e un coreografo. Questo vuol dire solo una cosa, che la sua carriera fuori dalla scuola è proseguita, e noi non potevamo immaginare diversamente: Michele Nocca ha dimostrato sempre di avere un grande talento!