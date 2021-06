Ricordate la bellissima Susan Meyer di Desperate Housewives? Attualmente, ha 56 anni: com’è cambiata? Resterete di stucco!

È stata una delle serie televisive più seguite ed apprezzate in assoluto, “Desperate Housewives”. In onda dal 2004 al 2012, la serie televisiva raccontava la vita e le avventure di cinque bellissime casalinghe. Che, fortemente impegnate con la loro quotidianità e famiglie, dovevano fare i conti anche con i misteri di Winsteria Lane. Tra le cinque donne, è davvero impossibile non ricordare lei: Susan Meyer. Protagonista indiscusse di tutte le otto stagione, l’attrice ha catturato l’attenzione dei suoi telespettatori non soltanto per la sua storia d’amore con Mike Delfino, suo vicino di casa, ma anche per la sua immensa bellezza.

Com’è cambiata, però, negli anni? Appurato che sono trascorsi esattamente 9 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata di “Desperate Housewives” e che, attualmente, Susan Mayer ha ben 56 anni, com’è diventata? Ebbene: siamo andati a spulciare il profilo Instagram di Teri Hatcher, questo è il suo vero nome, ed abbiamo tratto un’unica conclusione. Scopriamola!

Desperate Housewives, ricordate Susan? Com’è cambiata dopo 9 anni: da non credere!

Tra le cinque casalinghe di “Desperate Housewives”, non si può fare affatto a meno di dimenticare lei. Stiamo parlando proprio della bellissima Susan Mayer. Diventata single dopo aver scoperto il tradimento del marito e mamma di una splendida fanciulla, la casalinga si innamora del suo vicino di casa. E, dopo diverse peripezie, riesce a coronare il suo sogno: sposarlo e diventare mamma di un piccolissimo giovanotto.

Com’è cambiata, pero, oggi? Era esattamente il 2012 quando andava in onda l’ultima puntata dell’ottava stagione, è vero. Eppure, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi Teri Hatcher, è questo il nome dell’attrice che interpretava la bellissima Susan?

Attualmente, Teri ha ben 56 anni. E, vi assicuriamo, è sempre bellissima! E non siamo noi a dirlo, sia chiaro. Piuttosto, ce ne danno ampia conferma, le diverse foto che, spesso e volentieri, l’attrice condivide sul suo canale Instagram. Com’è cambiata? Dateci un po’ un’occhiata:

Insomma, Susan è sempre bellissima! Può anche essere passato del tempo, ma Teri Hatcher è letteralmente rimasta identica. Siete d’accordo?