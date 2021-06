Striscia la Notizia, ricordate la velina Vera Atyushkina? Sono trascorsi anni, le sue foto di oggi vi lasceranno a bocca aperta!

Diciamoci la verità: oltre ai conduttori, anche le veline sono le vere e proprie protagoniste indiscusse di Striscia la Notizia. In onda ogni sera, le due ballerine, una bionda ed una mora, sono solite intrattenere i telespettatori del programma con preziosi ed incredibili “stacchetti”. Sabato 12 Giugno, abbiamo “salutato” Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva dopo ben 903 puntate. In attesa, però, di poter conoscere chi saranno le loro sostitute, siete curiosi di fare un piccolo passo indietro con noi? E, soprattutto, scoprire cosa fanno e come sono diventate alcune di loro?

Tra le tantissime veline che si sono alternate sul bancone di Striscia la Notizia, è praticamente impossibile non ricordare lei: Vera Atyushkina! In compagnia di Lucia Galeone, la giovanissima è stata il volto fisso di Striscia la Notizia dal 2004 al 2005. Ecco, ma cosa fa oggi? E com’è diventata? Scopriamolo!

Ricordate Vera Atyushkina di Striscia la Notizia? Eccola oggi

Appurato che, dal 2004 al 2005, Vera Atyushkina è stata la velina di Striscia la Notizia in compagnia di Lucia Galeone, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Sono trascorsi esattamente 16 anni dalla sua partecipazione al famosissimo programma di Antonio Ricci, ma cosa fa oggi?

Arrivata in Italia davvero giovanissima, Vera Atyushkina ha cavalcato la cresta dell’onda sin da subito. Attualmente, è vero, non è più una presenza fissa sul piccolo schermo. Eppure, la bellissima e simpaticissima velina di Striscia la Notizia continua ad essere ricordata con affetto e simpatia da tutto il pubblico italiano. Com’è diventata adesso? A darcene ampia conferma, è proprio il suo canale Instagram. Con un profilo che conta più di 59 mila followers, Vera è una vera e propria star del social network. Ed è proprio grazie ad esso che, da quanto si legge dalla sua bio, non soltanto scopriamo com’è cambiata, ma anche cosa fa oggi. Sembrerebbe, infatti, che oltre ad essere modella, Vera sia una “self-made make up” e “hair-stylist creator”.

Insomma, si vede chiaramente: bella era all’epoca di Striscia la Notizia e straordinaria lo è ancora adesso. Cosa ne pensate?