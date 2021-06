Whatsapp, la svolta è davvero clamorosa: nessuno ne è a conoscenza, da adesso cambierà tutto, ecco di che cosa stiamo parlando.

È l’applicazione che più utilizziamo sul nostro telefono cellulare, Whatsapp. Utilizzata per restare in contatto con i nostri familiari, amici, colleghi e datori di lavoro, l’applicazione ci consente di scambiarci foto, video, audio vocali e messaggi in men che non si dica. E, soprattutto, in modo del tutto gratuito. Averlo sul proprio telefono, lo sappiamo benissimo, è davvero facilissimo. Ed utilizzarlo è più che semplice.

Seppure sia davvero semplicissimo utilizzarlo, ci sono alcuni “dettagli” ancora del tutto ignoti. Ad esempio, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di alcune funzioni segrete. Adesso, invece, vi parliamo di una vera e propria svolta. Avete letto proprio bene, si! Appena scoprirete a che cosa facciamo esattamente riferimento, non soltanto resterete senza parole, ma farete anche di tutto per poterlo “testare” direttamente. Di che cosa parliamo? Vi sveleremo ogni cosa nel dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la novità ha a che fare con i “messaggi eliminati”.

Whatsapp, clamorosa svolta! Non tutti lo sanno

A quanti di voi è capitato di mandare un messaggio e di rendervi conto di aver sbagliato inviare? Beh, decisamente a ciascuno di noi, ne siamo certi! È proprio per questo motivo che, diversi mesi fa, Whatsapp ha introdotto l’opzione di cancellare i messaggi sbagliati. Quando ci si rende conto di aver commesso un errore, non bisogna fare altro che cliccarvi sopra e scegliere tra due opzioni: “elimina per me” o “elimina per tutti”.

Per i curiosi, però, è in arrivo una vera e propria svolta clamorosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ci sia un’applicazione che, se scaricata sul nostro telefono, consente di leggere il messaggio eliminato. Avete letto proprio bene, si! Dal web, infatti, si legge che è stata creata un’applicazione che permette di scoprire tutto quello che, sulle chat di Whatsapp, sono state cancellate. Di quale app parliamo? Ebbene: stiamo facendo riferimento a WABox. Grazie a questa, da quanto si legge, sembrerebbe che è possibile reperire tutto ciò che è stato cancellato volutamente.

Insomma, si tratta di una vera svolta, siete d’accordo!