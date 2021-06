Amadeus, non tutti lo sanno, sono molti i punti inaspettati, e proprio per questo, a chiarire ogni cosa, è sua moglie Giovanna.

Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, Amadeus e Giovanna Civitillo sono insieme da molti anni, e si mostrano più innamorati che mai. La moglie del noto conduttore, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato dei retroscena che nessuno ovviamente conosce.

Leggi anche Amadeus, avete mai visto sua suocera? I fan lo notano subito, dettaglio ‘impressionante’

Sono molti i punti in cui Giovanna ha portato la sua attenzione, rivelando fatti davvero incredibili che riguardano suo marito e il loro rapporto. Ma cosa ha raccontato esattamente la Civitillo? Se siete curiosi di sapere, seguiteci, vi riportiamo tutto nei minimi dettagli.

Segui anche il nostro canale instagram: vi regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui!

Amadeus, il profilo di coppia e quel particolare soprannome: Giovanna Civitillo svela ogni cosa

Ebbene, Giovanna Civitillo, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato alcuni fatti davvero incredibili, parlando di suo marito Amadeus e del loro rapporto. Molti aneddoti, siamo certi, vi lasceranno senza parole: sono davvero carini! A quanto pare, la moglie del noto conduttore ha svelato che Amadeus è un vero ipocondriaco, tanto da essere stato terrorizzato nel momento in cui doveva fare il vaccino. Infatti, la donna ha svelato di aver pubblicato la foto migliore, dato che, in tutte le altre, era evidente dal suo viso la paura.

In seguito, l’attenzione si è soffermata sul tanto seguito profilo di coppia, e anche in questo caso, la Civitillo ha spiegato il motivo che si cela dietro questa scelta: “Non lo dividerei mai, mi toccherebbe gestirne due, il mio e il suo, perchè Amadeus ai social non si avvicina proprio. Dovrei fare un doppio lavoro”, ha svelato la bellissima showgirl che ha così tolto ogni dubbio sul perchè del profilo insieme.

Ma c’è un fatto ancora più esilarante e allo stesso tempo molto carino, infatti, la moglie del conduttore ha confessato del soprannome affidato al conduttore, quello di ‘Sophia Loren‘: il motivo? E’ molto semplice, la donna ha svelato che Amadeus ha bisogno di tre ore per prepararsi, tanto da chiamarlo, appunto Sophia Loren “Sembra una diva che si sistema per una gran serata”. Eravate a conoscenza di questi particolari? Sono davvero unici, non trovate?