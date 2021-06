Arriva la triste confessione dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi: non aveva detto niente prima d’ora.

Amici di Maria De Filippi è terminato da un mese circa, con la sua ventesima edizione che ha visto la vittoria di Giulia Stabile, la prima ballerina donna a trionfare nel talent. Quest’anno, il pubblico ha seguito con molto interesse il programma, forse appassionandosi anche ai rapporti nati all’interno della scuola più spiata d’Italia.

Ovviamente, la bravura dei ballerini e cantanti è sempre stata evidente fin da subito. In questa ventesima edizione abbiamo avuto il piacere di vedere numerosi allievi, anche se, alcuni, durante il pomeridiano, sono usciti attraverso le sfide, con l’entrata poi di nuovi. Un’allieva del talent, anzi ex allieva, da qualche ora, ha confessato del periodo di buio totale vissuto. Entriamo nel dettaglio.

Amici, la triste confessione dell’ex allieva: “Buio totale”, l’ha raccontato solo adesso

Nelle ultime ore, una ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha parlato ai suoi follower, attivando il box delle domande. Vi chiederete di chi stiamo parlando, ebbene, ricordate Arianna Gianfelici? La cantante è stata eliminata prima del Serale. Subito dopo la sua uscita dal talent, la popolarità è cresciuta, questo è normale, e ovviamente anche suoi social, i follower sono aumentati.

E poi, bisogna ammetterlo, Arianna ha una voce pazzesca! Ma tornando a noi, è stata proprio lei, ad attivare il box delle domande, e proprio ad una questione posta da un utente ha deciso di aprirsi e fare una triste confessione: “Sono Felice… Ho passato un periodo di buio totale, ma sono riuscita ad uscirne, buttando via tutto ciò che non mi serviva più… ho cambiato persone vicino a me, ho risentito il mio cuore battere forte, ho fatto musica, ho fatto tutto ciò che mi avrebbe portata lontana dalla monotonia”.

Questo lo sfogo dell’ex allieva di Amici che ha concluso dicendo: “Disintossicatevi dalle brutte abitudini, persone, paranoie”.