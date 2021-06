Soltanto poche ore fa, Benedetta Parodi ha svelato un “segreto” del backstage di Bake Off Italia: l’avreste mai detto? Incredibile!

Un periodo particolarmente intenso, quello che in queste ultime settimane Benedetta Parodi sta vivendo. Insieme al suo quotidiano impegno in radio, la conduttrice televisiva è intenta a registrare le nuove puntate di Bake Off Italia. Ebbene si. A distanza di qualche mese dalla vittoria della bellissima Sara, tutta la squadra di “dolci in forno” è pronta a regalare delle nuove ed imperdibili puntate del programma di Real Time. Sia chiaro: attualmente, non sappiamo ancora quando andranno in onda. Molto presumibilmente, verranno trasmesse a partire da Settembre. Fatto sta che, proprio in queste ultime settimane, la colonna portante, i giudici e i concorrenti scelti sono alle prese con nuove sfide.

Leggi anche –> Benedetta Parodi, avete mai visto la sua casa? Il ‘dettaglio’ non è sfuggito

Proprio qualche ora fa, come mostrato da Benedetta Parodi su Instagram, è stata un’altra giornata di riprese. È proprio per questo motivo che, attraverso un’IG stories, la conduttrice televisiva ha voluto mostrare un piccolo “segreto” del backstage di Bake Off. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Benedetta Parodi, c’è un “segreto” nel backstage di Bake Off: avreste mai immaginato?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Benedetta Parodi non perde mai occasione di poter aggiornare il suo pubblico su tutto quello che le accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo essersi immortalata a Radio Capital, la conduttrice ha informato i suoi sostenitori di essere stata impegnata anche con le riprese di Bake Off. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, molto probabilmente, tra una pausa e un’altra o, addirittura, a puntata finita, la colonna portante dello show non ha potuto fare a meno di svelare un piccolo “segreto” del backstage.

Leggi anche –> Benedetta Parodi, imprevisto durante le riprese di Bake Off Italia: spiacevole inconveniente, cos’è successo

Nel corso delle puntate, diciamoci la verità, siamo abituati a vedere Benedetta Parodi sempre impeccabile ed elegantissima. Sapete, però, cosa succede appena va nel backstage? Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Anche Benedetta Parodi, come un po’ tutte le donne, ha delle “scarpe” di ricambio. Anche perché, diciamoci la verità, trascorrere molte ore su tacchi vertiginosi non è affatto cosa da niente.