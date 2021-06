In questa foto da giovanissimo, Carlo Conti è agli esordi della sua carriera televisiva: così non l’avete mai visto prima, è irriconoscibile.

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Carlo Conti. Attualmente in vacanza per ricaricare le pile per una nuova e travolgente stagione televisiva, il buon fiorentino vanta di una carriera davvero incredibile. E, d’altra parte, conoscendo la sua immensa bravura e il suo talento, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Il suo debutto nel mondo della televisione, lo sappiamo benissimo, è avvenuto tantissimi anni fa. Anche se, però, dobbiamo ricordare che, ancora prima di intraprendere la strada dello spettacolo, il buon Carlo Conti ha mosso i primi passi nel mondo della radio.

Ecco. Dal momento del suo esordio sul piccolo schermo, sono trascorsi esattamente 36 anni, ma ricordate com’era Carlo Conti ai suoi esordi? Dando un’occhiata approfondita al suo canale Instagram ufficiale, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. Com’era da giovanissimo il conduttore? Ve lo mostriamo immediatamente!

Carlo Conti ai suoi esordi, lo ricordate giovanissimo? Impossibile non riconoscerlo

È proprio spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, sul quale tra l’altro è attivissimo, che siamo riusciti a rintracciare un video del tutto inedito di Carlo Conti. E che, soprattutto, ce lo “ripropone” ai suoi esordi. Al suo debutto sul piccolo schermo, lo sappiamo benissimo, il conduttore televisivo aveva soltanto 24 anni. Ancora prima di questo momento, come dicevamo precedentemente, il buon Conti ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della radio proprio come speaker.

Attualmente, lo conosciamo benissimo. Siete curiosi, però, di sapere come si mostrava Carlo Conti ai suoi esordi? A svelare ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato con questa fotografia rintracciata sul suo canale social ufficiale. Siete curiosi di vederla anche voi? Guardate un po’ qui:

Una vera e propria foto del passato, da come si può chiaramente comprendere! E che, come sottolineato, risale proprio agli anni ’80. Quindi, agli anni dei suoi esordi. Avete notato anche voi? Carlo Conti è giovanissimo! Però, bisogna ammetterlo: nonostante l’avanzare del tempo e degli anni, il conduttore è sempre identico al passato. Siete d’accordo?