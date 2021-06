Chiara Ferragni, arriva un annuncio a sorpresa della famosa influencer: “Qualcosa di straordinario”, cosa accadrà domani.

Impossibile non seguirla: è lei la regina delle influencer italiane! Parliamo di Chiara Ferragni, l’imprenditrice che, partendo da un semplice blog, ha saputo creare un vero e proprio impero digitale. Il suo canale Instagram, in continua ascesa, conta ben 23 milioni e 800 mila followers!

E proprio su Instagram, poco fa, la moglie di Fedez ha pubblicato un post che non è passato inosservato. E non solo per le sue espressioni buffe, che non potete perdervi. Nella didascalia c’è un annuncio che ha incuriosito troppo i fan. Scopriamo di più!

Chiara Ferragni, annuncio a sorpresa: l’influencer brinda per “qualcosa di straordinario”, di cosa si tratta?

“Quando tenti di brindare a qualcosa di straordinario a cui stai lavorando da molto tempo ma non si apre la bottiglia“. È questa la curiosissima didascalia che Chiara Ferragni ha scelto per il suo ultimo post condiviso su Instagram. Un post in cui ha mostrato alcune foto in cui, appunto, trova difficoltà a stappare la bottiglia. Una scena esilarante, che dimostra tutta l’autoironia della famosa influencer. Che, però, oltre a strappare un sorriso, ha incuriosito tantissimo i suoi fan: qual è questo “qualcosa di straordinario” per cui sta festeggiando?

Un nuovo progetto lavorativo per Chiara? Le ipotesi sarebbero davvero tante, ma niente paura! Come ha scritto proprio lei nel post, tutti i dettagli arriveranno già domani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il post, come sempre quando si tratta di Chiara Ferragni, è stato letteralmente invaso da una pioggia di likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la simpaticissima influencer.

Ora non ci resta che restare collegati per scoprire quale sorpresa avrà in serbo per i suoi fan. Secondo voi di cosa si tratta?