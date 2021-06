Un solo conduttore per Sanremo 2022? Forse è poco: ipotesi clamorosa sulla prossima edizione del Festival.

Si, mancano ancora molti mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma il toto nome su chi sarà il conduttore della kermesse canora nel 2022 è già partito! A quanto pare, infatti, Amadeus non vorrà fare “tris”, fermandosi a due edizioni consecutive. Sarà davvero così? Non è impossibile che il conduttore cambi idea. Nel frattempo, però, in attesa di notizie ufficiali, sono tantissime le ipotesi e le indiscrezioni.

Una di queste potrebbe riguardare addirittura una conduzione corale. Nello specifico, c’è chi sogna sul palco dell’Ariston un trio che sta facendo scatenare tutti negli ultimi giorni. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme!

Un solo conduttore per Sanremo 2022? La clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione della kermesse canora

Chi condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo? È ancora presto per dirlo. Al momento, sul web, ci sono tantissime indiscrezioni, ma nessuna notizia ufficiale. L’ultima ipotesi clamorosa nasce da una risposta di un’amatissima cantante, Orietta Berti. Intervistata da Adnkronos, la cantante risponde alla domanda su un’ipotetica partecipazione al prossimo Festival di Sanremo con Achille Lauro e Fedez. Il trio infatti sta spopolando con il brano Mille, un vero e proprio tormentone dopo pochi giorni dall’uscita.

Cosa ha risposto Orietta? “Non si sa mai”. Anche il brano dell’inedito trio, d’altronde, è nato per puro caso, proprio a Sanremo 2021. Orietta e Fedez erano infatti tra i big in gara, mentre Achille Lauro era ospite fisso, per tutte le serate del Festival. Che i tre artisti possano tornare all’Ariston anche l’anno prossimo. E perché no, non come semplici concorrenti? Il successo ottenuto da Mille fa pensare che questo trio ha ancora tanto da raccontare!

E a voi, piacerebbe vedere Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti sul prestigioso palco dell’Ariston anche l’anno prossimo?