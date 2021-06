Denise Pipitone, nuove rivelazioni choc: “Vive lontana dall’Italia”

Nuove rivelazioni choc su Denise Pipitone, l’ex pm Angioini dichiara a Mattino 5: “Non sa di essere cercata. Vive lontana dall’Italia”

Proseguono le indagini e le ricerche sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Dopo la segnalazione dell’infermiera russa alla trasmissione Chi l’ha visto, il caso ha nuovamente monopolizzato l’opinione pubblica e l’informazione giornalistica.

La bambina è scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, mentre si trovava nei pressi della casa materna. Dopo la sparizione, Denise è stata avvistata nell’ottobre dello stesso anno da una guardia giurata davanti ad un istituto bancario. L’uomo aveva notato una bambina molto somigliante a Denise. La piccola era in compagnia di una famiglia rom. La guardia giurata decise così di fare un filmato e nel video si sente la famiglia chiamare la bambina con il nome di “Danas” e lei rispondere: “Dove mi porti?“.

Denise Pipitone, nuove rivelazioni choc dell’ex pm

L’ex pm Maria Angioini ha scosso l’opinione pubblica con alcune rivelazioni choc nel corso della trasmissione Storie italiane. L’ex pm ha dichiarato: “Denise è viva e l’ho individuata. Ho scoperto che ha una figlia“. Le sue parole ovviamente hanno avuto grossa risonanza. L’ex pm sta continuando le sue ricerche e oggi, durante la puntata di Mattino 5, ha rilasciato nuove rivelazioni choc.

“La bambina sta bene” – ha detto l’ex pm riferendosi ovviamente a Denise – “e io penso che sia inserita in una famiglia. La immagino, secondo gli elementi che ho, in una famiglia non italiana. Penso che sia in una famiglia di persone poco visibili dall’Italia, con una cultura, una lingua, abitudini che non conosciamo. Immagino che abbia lei stessa una famiglia ora”.

“Denise non sa di essere cercata, credo che abbia una vita serena” Le dichiarazioni della ex PM Angioni su #DenisePipitone a #Mattino5 pic.twitter.com/ylc9rrK9xs — Mattino5 (@mattino5) June 16, 2021

L’ex pm ha poi aggiunto: “Lei non sa, non ha ancora capito che la stanno cercando”. Secondo Maria Angioini, Denise non ha tempo per occuparsi di “cose diverse rispetto alla sua vita quotidiana”.