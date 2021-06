In questa foto aveva solo 20 anni, oggi Elena Sofia Ricci è un’attrice amatissima: una bellezza irresistibile

In questa foto aveva solo vent’anni e si preparava all’esame di maturità, mentre oggi è un’attrice amatissima. L’avete riconosciuta? È Elena Sofia Ricci, una delle attrici più amate dal pubblico italiano. La foto è stata pubblicata sul suo account Instagram, dove l’attrice conta più di quattrocentomila seguaci. Ovviamente tutti sono impazziti per la sua bellezza.

Elena Sofia Ricci, la foto a 20 anni: bellezza straordinaria

L’attrice Elena Sofia Ricci ha fatto impazzire i suoi seguaci con una foto bellissima. Ieri era la ‘notte prima degli esami’, oggi infatti sono iniziati gli orali dell’esame di maturità 2021. L’attrice ha deciso di ricordare il suo esame di maturità, e di conseguenza i suoi vent’anni, con una foto e un messaggio per i maturandi. “Questa io poco prima e dopo la maturità” – ha scritto la Ricci pubblicando due foto sul popolare social network – “ma poi questa maturità è mai arrivata?“. L’attrice ha poi concluso il messaggio con un in bocca al lupo a tutti i maturandi.

Nella foto l’attrice è bellissima, d’altronde come adesso. Solita capigliatura riccia, fisico snello e slanciato, viso pulito. La Ricci è sempre stata splendida, c’è poco da dire.

La sua carriera

Elena Sofia Ricci è lo pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri. È nata a Firenze il 29 marzo 1962 ed è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui tre David di Donatello, di cui due per la migliore attrice protagonista per Ne parliamo lunedì e per Loro, e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per Io e mia sorella, 3 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 4 Ciak d’oro, 1 Grolla d’oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto.