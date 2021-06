La cantante Elettra Lamborghini è inconsolabile sui social: di seguito vi riportiamo le sue parole pubblicate in una stories

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite in Italia. Ha raggiunto l’apice del successo con il singolo Pem Pem, divenuto in breve tempo una hit mondiale. Il suo primo album si intitola Tweerking Queen e in Italia ha avuto un discreto successo. La Lamborghini ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Musica (e il resto scompare). Oltre ad essere una cantante, la Lamborghini è anche un personaggio televisivo, avendo partecipato ad alcuni reality show girati soprattutto in altri paesi, come Geordie Shore. La cantante è inoltre la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda di automobili.

Elettra Lamborghini è inconsolabile: le parole sui social

Oltre alla passione per la musica, la Lamborghini ha una smisurata passione per gli animali e in modo particolare per i cavalli e per i cani. Secondo alcune informazioni presenti sul web, pare che la nipote di Ferruccio Lamborghini abbia addirittura più di venti cani. Oltre ai cagnolini, come abbiamo già detto, la Lamborghini è anche una grande appassionata di cavalli e pare che abbia un team che si occupa prettamente dei suoi animali.

La cantante ha un rapporto molto stretto con i suoi cavalli e di recente ha subito anche una grave perdita. Tra le stories di Instagram, la Lamborghini ha ricordato il cavallo scomparso: “Oggi sarebbe stato il tuo 22esimo compleanno. Ti amo per sempre amore mio“. La cantante ha poi aggiunto: “Cosa darei per riaverti. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Tanti auguri principessa. Sei l’angelo più bello del paradiso“.