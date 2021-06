La famosa ed amatissima cantante si è finalmente sposata: le nozze sarebbero state celebrate in gran segreto, solo ora l’ha rivelato.

Dopo il fantastico annuncio a sorpresa delle nozze di Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ne arriva un altro davvero stratosferico. La famosissima ed amatissima cantante si è sposata. Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata. Qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la voce di tantissimi successi incredibili ha fatto intendere ai suoi sostenitori di essere convolata a nozze con il suo compagno. Sarà davvero così? Al momento, non ne abbiamo la conferma! Fatto sta che la notizia è davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E, com’è giusto che sia, ha reso più che entusiasti tutto il suo pubblico.

A quanto pare, le nozze sarebbero state celebrate in gran segreto. È vero, già qualche mese fa, la cantante aveva rivelato di aver detto “si” alla proposta di matrimonio del suo compagno. Soltanto qualche giorno fa, però, ha lasciato intendere che i giochi sono stati fatti. Di chi parliamo esattamente? Ve lo sveliamo immediatamente!

La cantante famosa si è sposata? L’indizio non sfugge

Proprio qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la famosissima cantante ha lasciato intendere al suo pubblico di essere convolata a nozze. Con una foto semplicissima in cui la didascalia la dice lunga e l’indizio non sfugge agli occhi attenti dei suoi sostenitori, la popstar ha annunciato le sue nozze.

Di chi parliamo, però? La risposta è piuttosto semplice: Gwen Stefani! Qualche mese fa, se ricordate, vi abbiamo parlato della sua risposta positiva alla proposta del suo compagno. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che le nozze siano state celebrate in gran segreto lo scorso weekend. E che adesso la bella Gwen sia la signora Shelton.

Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo affatto conferma. Anche se, da come si può chiaramente vedere, sembrerebbe proprio che al suo anulare, la cantante abbia una fede. Inoltre, a corredo di questo scatto, ci sono tantissimi commenti di auguri e congratulazioni. Insomma, sembrerebbe proprio che la famosa cantante si sia sposata. Tantissimi auguri alla coppia!