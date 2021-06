In questa foto caricata su Instagram è soltanto un ragazzino, adesso è un cantante famosissimo: l’avete riconosciuto? È proprio lui!

Guardate con attenzione: è davvero impossibile non riconoscere. Chi è? La risposta è piuttosto semplice: è un famosissimo cantante italiano. E, se notate ogni minima sfaccettatura della scatto in questione, vi renderete conto che non è affatto difficile indovinare il “personaggio misterioso”. Proprio qualche ora fa, vi abbiamo mostrato una foto di un celebre rapper in compagnia del suo papà. O, addirittura, la foto di Carlo Conti ai suoi esordi. Adesso, però, siete riusciti a riconoscere questo ragazzino con un sorriso davvero irresistibile?

Prima di svelarvi il suo nome, facciamo un piccolo gioco. Ovvero? Vi concediamo qualche piccolo indizio, in modo che vi risulterà più facile capire di chi stiamo parlando! È un celebre cantautore; recentemente ha firmato una vera e propria hit; con le sue canzoni fa ballare, innamorare e cantare tutti. Chi è? Scopriamolo!

Qui è soltanto un ragazzino, ora è un cantante super famoso: l’avete riconosciuto?

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, il famosissimo cantante è solito intrattenere il suo pubblico social con degli scatti davvero inediti. È proprio per questo motivo che, “spulciandolo” con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una foto di lei di quando era soltanto un ragazzino. Voi siete riusciti a riconoscerlo? Diciamoci la verità: se si guarda con attenzione lo scatto in questione, non è assolutamente difficile riconoscerlo. Anche perché, a partire dagli occhi e dal sorriso fino all’inconfondibile stile, alcuni tratti sono rimasti completamente identici al passato.

Di chi stiamo parlando, quindi? Chi è questo ragazzino raffigurato in foto che adesso è un celebre cantante? La risposta è piuttosto semplice. Stiamo parlando proprio del talentuoso Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Avete letto propri bene, si! È proprio il famosissimo cantautore fiorentino ad essere rappresentato in questa incredibile fotografia del passato. L’avreste mai detto?

Non sappiamo quanti anni siano passati dalla foto e né tantomeno quanti ne abbia, sia chiaro. Fatto sta che, al di là della barba, Jovanotti è rimasta letteralmente identico. Siete d’accordo con noi?