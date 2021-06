La talpa, ricordate il vecchio programma? Dopo 12 anni la clamorosa notizia

Ricordate il reality show “La talpa”? Dopo ben 12 anni è arrivata la clamorosa notizia, ecco di che cosa si tratta

Chi si ricorda de “La talpa”? È stato un reality show andato in onda prima su Rai 2, poi trasferitosi su Italia 1. È andato in onda la prima volta nel 2004, poi nel 2005 e nel 2008. Tutte le edizioni sono state condotte da Paola Perego, che ha sostituito Amanda Lear dopo la prima puntata della prima edizione. La Perego era affiancata da un inviato: Guido Bagatta nella prima edizione, Stefano Bettarini nella seconda e Paola Barale nella terza. Il programma era la versione italiana del format belga De Mol.

Al reality show partecipava un gruppo di concorrenti VIP, chiamati ‘sospettati’ o ‘indagati’. Lo scopo del gioco era trovare e smascherare la talpa, un sabotatore che si nasconde in incognito tra i concorrenti. Il compito è affidato sia al pubblico sia agli stessi sospettati.

Nella prima edizione, la talpa era Marco Predolin e la vincitrice fu Angela Melillo. Nella seconda edizione la talpa era Paolo Vallesi e il vincitore fu Gianni Sperti. Nella terza edizione, invece, la talpa era Franco Trentalance e la vincitrice fu Karina Cascella.

La talpa, dopo 12 anni la clamorosa notizia

La talpa è stato un reality show abbastanza amato dagli italiani. Il format piaceva ai telespettatori, ma la trasmissione non ha avuto un gran successo. Ha all’attivo, infatti, solo tre edizioni, tra l’altro molto ‘turbolente’. Dopo dodici anni, però, è arrivata una notizia clamorosa.

Stando a quanto riportato dal sito del giornalista Davide Maggio, infatti, Netflix ha acquisito i diritti del format a livello globale. Il reality show potrebbe dunque tornare in onda in Italia. Sarebbe una bellissima notizia per tutti quei telespettatori che sono rimasti delusi dall’eliminazione del format dai palinsesti televisivi. Se dovesse tornare in onda in Italia, accadrà ovviamente sulla piattaforma Netflix, che ne ha acquistato i diritti.