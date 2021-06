“Lucifer” ha conquistato il pubblico fin dalla prima messa in onda, collocandosi tra le serie televisive più amate del momento: ricordate in quale emozionante e amatissimo film avevamo Lauren German, la “detective Chloe”?

Viso angelico e sorriso radioso, Lauren German ha conquistato il pubblico nei panni della Detective Chloe in “Lucifer”. La celebre serie tv ha appassionato i telespettatori fin dalla prima messa in onda grazie alla trama originale e il cast dal talento innegabile. Il fascino di Tom Ellis ha sicuramente contribuito, così come la chimica dimostrata con la sua co-protagonista. Forse non tutti lo ricordano, ma agli inizi della sua carriera, Lauren German ha preso parte ad un film davvero amatissimo ed emozionante, che è rimasto nel cuore del pubblico. Curiosi di scoprire di quale film si tratta? Non vi resta che seguirci nelle prossime righe allora!

Leggi anche: Tom Ellis: età, altezza, moglie e dove l’abbiamo visto prima di Lucifer

Prima di “Lucifer”: ricordate in quale amatissimo film ha recitato Lauren German?

Clase 1978, la bellissima attrice vanta una carriera di grande successo. Si è avvicinata al mondo dello spettacolo prendendo parte a diversi film, dapprima in piccoli ruoli. Ha poi conquistato anche il piccolo schermo. L’abbiamo ammirata in “Human Target” e “Hawaii Five-0”. Ma, in particolare, l’attrice è stata un membro del cast regolare di “Chicago Fire”, altro capolavoro televisivo amatissimo dal pubblico.

Agli esordi della sua carriera, Lauren German ha presto parte ad una pellicola davvero indimenticabile. Poco più che ventenne, ha interpretato un adolescente in un film tratto da un libro emozionante e amatissimo. Avete capito di che parliamo? Ebbene, Lauren German ha recitato ne “I passi dell’amore”! Ricopriva il ruolo di Belinda, ex fidanzata di Landon, il protagonista. Per la pellicola, l’attrice sfoggiava una chioma rosso rame molto diversa dal biondo naturale a cui siamo abituati in “Lucifer”. Ecco uno scatto tratto dal film, la riconoscete?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sempre splendida, non trovate?