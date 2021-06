Ha fatto strage di cuori nelle vesti del dottor “Derek Shepherd” nell’iconica “Grey’s Anatomy”: non solo attore, l’incredibile retroscena su Patrick Dempsey, riuscite a crederci?

Talento e fascino da vendere per il bellissimo attore che ha fatto strage di cuori nelle vesti di “Derek Shepherd” in “Grey’s Anatomy”. Una carriera favolosa alle spalle, una capacità di calarsi in ruoli e generi diversi davvero straordinaria e un carattere solare e spontaneo che ne hanno fatto un volto amatissimo dal pubblico. Patrick Dempsey è oggi un attore amatissimo e molto richiesto… ma non solo: l’incredibile retroscena che pochi conoscono, riuscite a crederci? Scopriamo tutti i dettagli questa chicca strepitosa!

Leggi anche: Patrick Dempsey, chi è la moglie Jillian: bellissima donna, sapete che lavoro fa?

L’incredibile retroscena su Patrick Dempsey: non solo attore, lo sapevate?

Originario di Lewiston, classe 1966, la passione per il panorama artistico lo accompagna fin da giovanissimo. Così come quella per lo sport, tanto da condurlo a vincere il campionato di sci locale. Esordisce al cinema con “Catholic Boys” a cui seguiranno diverse altre pellicole, tra cui l’ultima di “Bridget Jones’s Baby”.

Ovviamente, il ruolo che lo ha consacrato al successo è stato quello del neurochirurgo nel celebre medical drama. Fascino indiscutibile e talento innegabile ne hanno fatto uno degli attori più amati del panorama artistico statunitense. Quello che non tutti sanno è che Patrick Dempsey non è solo un attore. L’interprete, infatti, ha una grande passione per le corse automobilistiche. Tanto da aver partecipato al Maserati Trofeo World Series. E non è finita. Nel 2013 ha anche partecipato alla 24 ore di Le Mans a bordo di una Porsche appartenente alla sua scuderia, fondata in società con il talento calcistico nostrano Alessandro Del Piero! Nel 2018 è stato il vincitore della stessa gara, nella classe Gte-AM. Lo avresti mai immaginato? Un pozzo di energia e di doti straordinarie!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Dempsey (@patrickdempsey)

Siamo certi che il pubblico sia impaziente e trepidante di scoprire quale sarà il prossimo progetto dell’amatissimo attore. Siete d’accordo anche voi?