Perché è ricco Gianluca Vacchi, da dove proviene il suo patrimonio, di cosa si occupa la sua famiglia: tutto sul famoso milionario.

E’ uno degli influencer più seguiti sul web: Gianluca Vacchi da anni mostra sui social il suo stile di vita fatto di tanto lusso, ma la chiave del suo successo è soprattutto la simpatia. Case favolose, auto da sogno e una famiglia stupenda, formata insieme alla compagna Sharon Fonseca da cui l’anno scorso Vacchi ha avuto la piccola Blu Jerusalema.

Insomma, una vita eccezionale, ammirata da molti e che ha fatto diventare l’influencer una vera e propria celebrità conosciuta in tutto il mondo. Non tutti sanno però da dove arriva il patrimonio dell’imprenditore, nato in una famiglia più che benestante. Di cosa si occupano, di quale settore?

Gianluca Vacchi spiega perché è ricco: il settore in cui lavora la famiglia d’origine

L’imprenditore bolognese è figlio di Marco Vacchi, fondatore dell’IMA S.p.a., azienda con un fatturato di più di 1 miliardo di euro. Dopo la laurea in Economia e Commercio, Gianluca ha iniziato a lavorare dell’attività di famiglia insieme al fratello Alberto, Amministratore Delegato della società.

In una puntata di Emigratis con Pio e Amedeo, l’influencer ha raccontato: “Noi abbiamo un’azienda di macchine automatiche che impacchettano i farmaci, i prodotti alimentari…due bustine di tè su tre nel mondo vengono fatte dalla nostra azienda”.

Oltre all’attività di famiglia, Gianluca Vacchi si occupa anche di musica: è infatti un deejay e nel 2016 ha pubblicato anche una canzone, dal titolo “Love”.