Avete mai visto la sorella di Piero Barone? Sui social, lo scatto insieme non passa inosservato!

Siamo spesso avvezzi a condividere sui nostri canali social, immagini da soli o in compagnia, storie che rappresentano attimi della quotidianità, e molto altro. Non riusciamo a fare a meno di passare un po’ del tempo su instagram, facebook, e via dicendo.

E ovviamente, chi più di tutti non riesce a star lontano dai social? La risposta è molto semplice, i personaggi del mondo dello spettacolo! I vip, sappiamo, sono attivissimi, e i loro profili, contano spesso migliaia e migliaia di follower. Tra i tanti personaggi noti, nelle ultime ore, la nostra attenzione si è soffermata su Piero Barone: il motivo? Nulla di preoccupante sia chiaro, ma il tenore ha pubblicato uno scatto insieme a sua sorella, mostrandola a tutti: lei è Mariagrazia, l’avete mai vista?

Piero Barone e la sorella Mariagrazia: l’avete mai vista? La foto social non è passata inosservata

Ve l’abbiamo svelato un attimo fa, Piero Barone ha reso noto uno scatto in compagnia di sua sorella minore, il suo nome è Mariagrazia. Vi chiediamo, l’avete mai vista? Possiamo sicuramente dire che la sorella del bravissimo e amatissimo tenore è bellissima, proprio come l’artista.

La foto, sia chiaro, è stata pubblicata nelle sue storie instagram, e il motivo, è chiarissimo, leggendo dalla didascalia. Infatti, l’artista ha voluto fare una dolce dedica alla sua amata sorella nel giorno del suo compleanno, facendole, appunto, i suoi auguri. Osservate lo scatto in basso, cosa ne pensate?

Si somigliano? Per alcuni tratti, possiamo sicuramente dire di sì, anche se, così, mostrandosi con gli occhiali da sole, è difficile capire bene la reale somiglianza fra i due. Barone ha reso noto lo scatto nelle storie, ma andando a curiosare sul profilo instagram della ragazza che, possiamo dire, è bellissima, sono molte le foto insieme, non solo con il tenore, ma anche con l’altro fratello, Francesco.