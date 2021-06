Qui era un bambino col suo papà, oggi è famosissimo: si parla solo di lui, soprattutto negli ultimi giorni, lo riconoscete?

Sono tante le foto ricordo che appaiono su Instagram, attraverso i canali social dei personaggi famosi. Lo scatto che vi mostriamo oggi, però, è stato condiviso qualche tempo fa dal suo papà. Che nella foto si trova con lui. Ma guardate bene qual simpatico bambino: riuscite a riconoscerlo?

Quel bambino che gioca col papà, oggi, è uno degli artisti più famosi nel nostro Paese. E, soprattutto negli ultimi giorni, sta facendo parlare moltissimo di lui…e sta facendo ballare tutti! Scopriamo insieme di chi si tratta!

Guardate bene questo bambino col suo papà, oggi è famosissimo: avete capito di chi si tratta?

Foto da bambini, scatti tra i banchi di scuola o ricordi degli inizi della carriera. I vip amano condividere con i fan i ricordi del passato, attraverso i propri canali social. A condividere questo scatto, però, è stato il signor Franco Lucia, papà di uno dei cantanti più famosi del momento. Si, quel bambino è proprio Fedez, nome d’arte di Federico Lucia. “Io e il mio bambino monello”, si legge nella didascalia del post, condiviso su Instagram qualche mese fa. Un post in cui non può mancare il commento della nuora, Chiara Ferragni, che ha lasciato tantissimi cuori alla versione “mini” del suo amato marito.

E in questi giorni più che mai Fedez è sulla bocca di tutti. Si, perché il suo brano Mille, in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti, è già un vero e proprio tormentone. La hit estiva è uscita da pochi giorni ma è destinata ad essere un successo per tutta la bella stagione. Sui social, la canzone è diventata già super virale! E voi, l’avete ascoltata?