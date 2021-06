Rai, annuncio clamoroso: aspettavamo da tantissimo tempo questo momento, cosa accadrà tra qualche mese, non vediamo l’ora!

La stagione televisiva 2020/2021 è definitivamente terminata. Adesso, in attesa di venire a conoscenza dei prossimi palinsesti e di tutti quei programmi che verranno mandati in onda a partire da Settembre prossimo, non ci resta che lasciarsi incantare dai classici programmi “estivi”. E, vi assicuriamo, ce ne sono davvero diversi. E tutti sono più che strabilianti ed imperdibili. Cosa dobbiamo aspettarci, però, dalla prossima stagione? Al momento, non abbiamo la conferma. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia in arrivo una notizia davvero clamorosa. E che, senza alcun dubbio, tutti voi stavate aspettando da tempo.

L’annuncio bomba è stato dato qualche ora fa. E, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire tutti. Di che cosa parliamo? Tra qualche mese, sui canali Rai, accadrà qualcosa di fantastico. Siete proprio curiosi di sapere qualche cosa in più? Ci pensiamo immediatamente!

Rai, annuncio bomba: accadrà nei prossimi mesi, è confermato!

Al momento, non sappiamo ancora cosa verrà messa in onda sui palinsesti Rai a partire dalla prossima stagione televisiva. Una cosa, però, è certa: verrà mandata in onda la terza stagione di una famosissima ed amatissima serie televisiva. A rivelare l’annuncio bomba, è stato proprio uno dei protagonisti indiscussi di questa fiction. “Siete pronti? A Settembre ritorna su Rai Uno”, ha scritto l’attore a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia dei suoi colleghi “in azione”.

Ebbene. A questo punto, la domanda sorge spontanea: di quale serie televisiva stiamo parlando esattamente? La risposta è piuttosto semplice: I Bastardi di Pizzofalcone! Ricordate le avventure dei sei poliziotti del commissariato napoletano? Ebbene: sono pronti a ritornare! Al momento, ovviamente, non abbiamo grandissime notizie in merito. Quello che, però, conta sapere è che, a distanza di quasi due anni dalla messa in onda della sua seconda stagione, la serie televisiva è pronta a ritornare sul piccolo schermo!

Da Settembre prossimo, quindi, su Rai Uno andranno in onda i nuovi episodi de I Bastardi di Pizzofalcone. Noi non vediamo l’ora, voi?