Roberto Mancini, avete mai visto la sua auto? Su Instagram, spuntano alcuni scatti: è davvero pazzesca, dateci un’occhiata!

Ci siamo! Mancano pochissime ore e, dopo l’incredibile vittoria della settimana scorso con la Turchia, la Nazionale Italiana è pronta nuovamente a scendere in campo per la seconda partita del girone. A partire dalle 20:30, su Rai Uno, i nostri azzurri giocheranno il match contro la Svizzera. Come andrà a finire? Beh, c’è da ammettere che, mai come quest’anno, la Nazionale è particolarmente motivata. E, senza alcun dubbio, non uscirà affatto delusa da questi Europei 2021. In attesa, però, di poter scoprire le sorti di questa sera, siete curiosi di sapere qualche cosa più sul nostro Commissario Tecnico?

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato dell’ex moglie di Roberto Mancini. Prima di Silvia Fortini, l’attuale moglie, l’allenatore della Nazionale Azzurra è stato già sposato. Ed è diventato papà di tre splendidi figli. Sapete, però, qual è la sua auto? “Spulciando” il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare qualche scatto! Scopriamola! Anche se, vi anticipiamo, è davvero pazzesca!

Roberto Mancini, qual è l’auto che guida?

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato dell’auto che, molto presumibilmente, guiderebbe Maria De Filippi. Adesso, invece, in occasione della seconda partita dell’Italia di questa sera, siete curiosi di sapere qual è quella guidata da Roberto Mancini? Ebbene: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa in merito.

Stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che Roberto Mancini abbia scelto per i suoi giri in auto una bellissima Maserati Levante Trofeo. Insomma, un vero e proprio “bolide” del mondo dei motori, c’è da ammetterlo.

A quanto ammonta, però, il suo prezzo? Attualmente, non abbiamo molte conferme. Dando uno sguardo sul web, però, sembrerebbe che l’auto si aggirerebbe intorno ai 160 mila euro. Delle cifre, diciamoci la verità, più che considerevoli. Ma che, data la potenza e la bellezza dell’auto, sono più che ragionevoli.

Sia chiaro: questo scatto riproposto in alto risale all’11 Gennaio scorso. Attualmente, quindi, non sappiamo se sia cambiato qualcosa. O se, magari, Roberto Mancini abbia cambiato auto. Fatto sta che, fino a qualche mese, era proprio questo il “gioiello” scelto. Davvero pazzesco, vero?