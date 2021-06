Romina Power e il figlio Yari insieme in vacanza: la conferma in una foto scattata dove mai avremmo immaginato, ma sono proprio loro!

Romina Power è molto amata e seguita sul web: il suo profilo Instagram ha migliaia e migliaia di follower che in tutti questi anni hanno continuato a dimostrare il loro affetto per l’ex moglie di Al Bano.

Nonostante i due non siano più una coppia da tanto tempo ormai, la famiglia Carrisi-Power è rimasta nel cuore della gente. Dopo il divorzio, la figlia di Tyron Power è andata a vivere a Los Angeles ma sappiamo benissimo che quando può torna a Cellino San Marco dove trascorre del tempo nella tenuta dell’ex marito.

Il figlio Yari è legatissimo a lei e i due, proprio in questi giorni sono in vacanza insieme. La prova di ciò è in uno scatto che li immortala in Puglia, in una situazione un po’ ‘anomala’. Ma scopriamo dove precisamente.

Romina Power e il figlio Yari: la foto inaspettata

Romina e suo figlio sono in vacanza a Ceglie Messapica: la notizia arriva da un selfie scattato da alcuni dipendenti del supermercato Dok dove i due si sono recati per fare la spesa prima di riunirsi con degli amici per cena. La foto è stata scattata lunedì 14 giugno 2021.

Madre e figlio starebbero trascorrendo un periodo di relax in un trullo tipico della città pugliese. Vestiti in modo molto sobrio, il personale li ha riconosciuti e chiesto loro un selfie: molto disponibili, hanno accettato tranquillamente. I dipendenti del supermercato raccontano che inizialmente avevano dubbi sulla loro identità: avvicinatisi a Romina, le hanno detto che assomigliava molto alla signora Power e lei ha risposto che sono in tanti a dirlo.

Un incontro che sicuramente i lavoratori del Dok ricorderanno per molto tempo!