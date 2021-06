Temptation Island, saranno presto genitori: “Aspettandoti”, l’annuncio dell’amatissima coppia che ha partecipato al docu-reality di Canale 5.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Temptation Island: la prima puntata dovrebbe andare in onda il 28 giugno. I primi protagonisti sono stati già presentati e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire le loro storie! Nel frattempo, però, non smettono di seguire quelle delle coppie che hanno partecipato in passato al programma targato Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE —-> Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è incinta: diventerà mamma bis, che sorpresa!

E, proprio poche ore fa, attraverso i propri profili social, due ex protagonisti del docu-reality di Canale 5 hanno annunciato che diventeranno presto genitori! È stata una delle coppie più chiacchierate di quella edizione… Un indizio? La malattia delle donne! Guardiamo insieme il dolcissimo annuncio apparso su Instagram.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, saranno presto genitori: la coppia lo ha annunciato sui social qualche ora fa

Una splendida notizia, quella annunciata da una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island. Parliamo di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, che hanno partecipato al programma nell’edizione del 2018. Un percorso turbolento, quello della coppia nel programma, ma alla fine ha vinto l’amore. E da questo amore nascerò presto un bambino!

L‘annuncio è arrivato poco fa, attraverso i profili di entrambi, che hanno condiviso uno scatto in cui mostrano l’ecografia. Una gioia immensa per la coppia, che è stata inondata dai likes e i messaggi di affetto di fan e amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 𝑫𝒆 𝑩𝒊𝒂𝒔𝒊 🧡 (@valentina_debiasi)

“Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati.

Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore.”, scrive Valentina. E tantissimi ex di Temptation Island hanno voluto lasciare un messaggio ai futuri genitori: da Micheal De Giorgio a Roberta Mercurio, a Giada Pole, e tanti altri.

Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri più cari auguri ai futuri genitori Oronzo e Valentina!