All’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato chiesto se partecipa al programma nelle vesti di tronista: la sua risposta vi spiazzerà.

È uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, Uomini e Donne. In onda su Canale 5 subito dopo il pranzo, da diversi anni, il dating show di Maria De Filippi offre l’opportunità a tantissimi ragazzi e ragazze di poter trovare l’amore con la “a” maiuscola. E, diciamoci la verità, quante coppie amatissime e famosissime sono riusciti a centrare l’obiettivo? A partire da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che proprio recentemente hanno annunciato di stare per diventare genitori per la seconda volta, fino ad Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, sono davvero tantissime le persone che hanno trovato l’amore nello studio televisivo di Canale 5.

Se da una parte, però, c’è chi gode perché è la scelta del tronista o della tronista, dall’altra c’è chi, invece, ne esce amareggiato per essere stato la “non scelta”. Quante volte è capitato, però, che proprio la “non scelta” sia ritornato in programma nelle vesti da tronista? Ecco cosa ha risposta un ex corteggiatore a questa domanda!

Uomini e Donne, “farai il tronista?”: l’ex corteggiatore gela tutti

Dalla recentissima edizione di Uomini e Donne, purtroppo, l’ex corteggiatore ne è uscito piuttosto deluso. Nel giorno della scelta, infatti, la giovanissima tronista ha preferito il suo “rivale”, anziché lui! Ecco. C’è la possibilità che, magari, potremo rivederlo nuovamente nel programma nelle vesti di tronista? È proprio questa la domanda di un utente a cui, pochissime ore fa, l’ex corteggiatore ha risposto senza troppi peli sulla lingua. Di chi stiamo parlando, però? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lui: Bohdan Beyba, l’ex corteggiatore di Samantha Curcio.

Proprio qualche ora fa, il giovane Beyba ha dedicato un po’ di tempo ai suoi sostenitori. Ed ha risposto alle domande più disparate e curiose dei suoi utenti. Tra questi, è spuntata anche questa:

“Farai il tronista di Uomini e Donne”, chiedono a Bohdan. Immediata è stata la sua risposta. “Direi che può bastare”, ha detto l’ex corteggiatore. Cosa ne pensate? Vi avrebbe fatto piacere rivederlo nuovamente nel programma.