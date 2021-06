Vite al limite, un particolare pazzesco che riguarda il dr Nowzaradan: notate nulla di strano? Non tutti ne sono a conoscenza.

Il suo nome è Younan Nowzaradan ed è uno dei medici più famosi della tv. Si, perché il dottore specializzato in chirurgia bariatrica e bypass gastrico è diventato noto grazie al programma Vite al limite, in onda su Real Time. Nella trasmissione, il medico segue il percorso di dimagrimento di pazienti affetti da grave obesità.

Ma siete sicuri di conoscere proprio tutto sul dr Nowzaradan? C’è un particolare che forse non tutti hanno notato…Scopriamolo insieme!

Vite al limite, c’è un particolare pazzesco che riguarda il dr Nowzaradan: sapete di cosa si tratta?

È il famosissimo dottor Nowzaradan di Vite al limite, programma di Real Time dove si occupa dei percorsi di dimagrimento di persone patologicamente obese. Una trasmissione seguitissima, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Ma siete sicuri di conoscere proprio tutto sul medico di origine iraniane?

Ebbene, c’è un particolare visibile anche negli scatti che vi abbiamo mostrato. Lo avete notato? Parliamo del suo inseparabile stetoscopio d’oro, che viene assegnato ai medici che eccellono nelle cure dei pazienti. Uno strumento che non può passare inosservato, e voi ve ne eravate mai accorti?

Come è noto, il dottore lavora alla Weight Loss Clinic di Houston, in Texas, che è anche il luogo in cui sono ambientati gli episodi di Vite al Limite.

La vita privata del dottor Nowzaradan

Cosa sappiamo della vita privata? Il dottor Nowzaradan è sposato con Delores McRedmond dal 1975, che prima delle nozze lavorava come segretaria. Successivamente, ha lasciato il lavoro per occuparsi dei figli. Ben tre figli sono nati dalla loro unione, che però si è interrotta nel 2002, probabilmente a causa dei troppi impegni lavorativi del medico, impegnato in ospedale e col programma tv.