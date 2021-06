L’amatissima attrice è diventata mamma: “Insieme a Polly sono nata anche io”, il dolcissimo annuncio sui social.

Una splendida notizia, quella arrivata nelle scorse ore attraverso Instagram. Come accade sempre più spesso tra i personaggi noti, anche la bellissima e famosa attrice ha voluto comunicare attraverso i social la meravigliosa notizia: è nata la sua prima figlia, Polly.

LEGGI ANCHE —-> Rosa Perrotta incinta del suo secondo figlio, le prime parole dopo l’annuncio a sorpresa: soltanto adesso l’ha rivelato

Un post dolcissimo, in cui l’attrice si mostra con il nuovo compagno e con la nuova arrivata tra le sue braccia: una pioggia di cuoricini e messaggi d auguri ha invaso il post. Scopriamo tutto nei dettagli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

L’amatissima attrice è diventata mamma: “Insieme a Polly sono nata anche io”, l’annuncio di Martina Pinto

“15.06.2021,, insieme a Polly sono nata anche io. Vi amo.”, questa la dolcissima dedica di Martina Pinto per la piccola appena nata e per il suo papà, Alessandro Poggi. Due giorni fa è nata la prima figlia della coppia, che ora esplode di gioia. L’annuncio è arrivato ieri, attraverso Instagram, dove l’attrice e influencer ha condiviso diversi scatti in compagnia del suo compagno e della piccola Polly. Una gioia immensa per i neo genitori, che si sono sposati lo scorso febbraio a Roma, in gran segreto. Lei la conosciamo benissimo: ha recitato in tantissime fiction di successo, tra cui L’onore e il rispetto, Le tre rose di Eva e Caterina e Le sue Figlie. Alessandro Poggi è invece uno chef. Ecco le parole di Martina su Instagram:

Nelle sue stories, l’attrice racconta di essere felicissima e promette ai suoi numerosi followers di raccontare di più quando tornerà a casa.

Non possiamo che unirci ai tantissimi messaggi e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori: auguri mamma Martina e papà Alessandro, e benvenuta al mondo dolcissima Polly!