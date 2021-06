L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non vuole fare più la cantante, e ad oggi, la sua professione è un’altra.

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato proprio quest’anno, alla sua ventesima edizione. Un’edizione che ha visto trionfare per la prima volta, una ballerina donna, Giulia Stabile. All’inizio, quando il talent show ha avuto il suo debutto, si chiamava Saranno Famosi, nel 2001, e soltanto nel 2003, è stato cambiato in Amici. Gli allievi che hanno fatto parte della scuola sono stati davvero tantissimi; una volta conclusasi questa meravigliosa esperienza, c’è chi ha proseguito sulla medesima strada, continuando a inseguire il sogno, e chi, invece, ha anche cambiato totalmente professione.

A tal proposito, una ex allieva di Amici, intervistata da Fanpage, ha svelato di non voler fare più la cantante e di aver intrapreso, appunto, un altro tipo di mestiere, dopo aver ripreso i suoi studi.

Amici, ha cambiato professione: l’ex allieva non vuole più fare la cantante

Gli allievi che hanno fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi sono davvero tantissimi, sarebbe difficile ricordarli tutti, ma possiamo dire che ognuno di loro ha lasciato qualcosa a noi spettatori. Molti, come abbiamo detto, e come sappiamo, hanno continuato ad inseguire il sogno di divenire un cantante o un ballerino di professione, ma c’è anche chi ha cambiato totalmente lavoro.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, una delle ex allieve del talent, ha dichiarato di non voler fare più la cantante e di aver cambiato mestiere. Lei è Martina Stavolo, ed ha fatto parte di Amici nella ottava edizione. Da allora, sono passati di anni, circa 12, e Martina, ha raccontato di non fare più la cantante e di aver abbandonato il mondo della musica per diventare una psicologa.

“Nel mondo dello spettacolo un giorno ero alle stelle, e un altro alle stalle, non avevo un equilibrio. Un giorno ho detto alla mia famiglia ‘questo mondo non fa per me’. Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì, mi è servita tantissimo”.

Martina Stavolo ha raccontato che, adesso, il lavoro da psicologa le dà felicità ed emozioni, occupando molto del suo tempo. Non solo, l’ex allieva si è anche sposata, ma il matrimonio è giunto alla rottura, con il divorzio. Adesso dice: “Sto bene con me stessa, e quando incontrerò una persona giusta sarò felice di condividere questa cosa“.