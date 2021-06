Era la bellissima Annie nella serie televisiva “Settimo Cielo”, è impossibile dimenticarla: sono trascorsi 25 anni, com’è diventata oggi!

È stata la protagonista indiscussa della famosissima serie televisiva “Settimo Cielo”, l’attrice Catherine Hicks. Vestiti i panni di Annie Camden, madre di ben cinque figli e moglie del reverendo Eric, l’attrice è riuscita a conquistare l’attenzione su di sé in un modo davvero impressionante. Sarà stato il ruolo interpretato, sempre premurosa e pronta a risolvere ciascun problema, sarà stata la sua immensa bravura, fatto che l’attrice continua ad essere ricordata con immenso affetto da tutti i telespettatori della serie televisiva.

Leggi anche –> Amici, non vuole fare più la cantante, si lancia nella sua nuova professione

L’ultima puntata di Settimo Cielo, infatti, è andata in onda nel lontano 1996. Eppure, nonostante siano passati ben 25 anni, i suoi protagonisti continua ad essere amati ed apprezzati. È il caso, ad esempio, proprio della stessa Annie. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata nel tempo? Appurato che sono passati diversi anni dalla sua ultima apparizione, siete curiosi di vedere com’è oggi la bellissima Catherine? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Settimo Cielo, ricordate la bellissima Annie? Com’è oggi dopo 25 anni

Dopo lo spietato successo di Settimo Cielo, ovviamente, Catherine Hicks ha continuato a coltivare la sua più grande passione. Conclusa l’esperienza con la famosissima e seguitissima serie televisiva, la “sua” Annie ha preso parte a tantissimi altri progetti televisivi e cinematografici davvero impressionanti. A partire, quindi, dal film “My Generis Code”. Fino al film televisivo “Stalking: la storia di Casey”. Insomma, anche dopo Settimo Cielo, la bella Catherine ha continuato a cavalcare l’onda del successo.

Leggi anche –> Dove sono e cosa fanno oggi i figli adottivi di Sandra e Raimondo Vianello?

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi? Nel 1996, infatti, è terminata la sua esperienza a Settimo Cielo, ma oggi com’è la bellissima Annie? Purtroppo, non abbiamo moltissime informazioni in merito. Anche perché, a quanto pare, sembrerebbe che l’attrice non sia iscritti a canali social. In ogni caso, però, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto attuale. Curiosi di vederla? Eccola qui:

Lo scatto, sia chiaro, risale esattamente al 2009. Quindi, a circa dodici anni fa. Eppure, si vede chiaramente: Catherine non è affatto cambiata! Potranno anche essere passati più di vent’anni dall’ultima puntata di Settimo Cielo, eppure la sua Annie è sempre bellissima!