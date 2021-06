Riuscite a capire chi è fotografata in questo scatto? Qui era solo una bambina, oggi è un’amatissima cantante, e il suo ultimo singolo sta spopolando.

I personaggi del mondo dello spettacolo sono spesso avvezzi a condividere sui canali social, rendendo in questo modo partecipi i propri follower. Infatti, gli utenti sono attenti ad ogni cosa che i personaggi famosi rendono noto, su instagram, su facebook e via dicendo. Una delle abitudini più belle è quella di condividere scatti o meglio ricordi, di un tempo passato, magari mostrandosi in una foto da bambini.

Ed è proprio quello che ha fatto la bellissima artista presente in questa immagine. Certo, qui era ancora una bambina, mentre oggi è cresciuta ed è divenuta una meravigliosa donna, oltre che una bravissima artista. Riuscite a capire chi è? E’ semplice, dato che molti tratti sono gli stessi. E allora? Se siete curiosi di scoprire di chi si tratta, seguiteci, vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio!

Qui era solo una bambina, oggi è un’amatissima cantante: impossibile non riconoscerla!

In questo scatto bellissimo, vi abbiamo già accennato, è ritratta una bellissima e bravissima cantante. Possiamo anticiparvi che i tratti sono assolutamente gli stessi, a parte gli anni, dato che allora era molto piccola.

Osservate bene, avete capito di chi parliamo? E’ davvero semplice, la bambina fotografata nello scatto è la meravigliosa Jasmine Carrisi! La cantante, figlia di Al Bano, non smette di sorprenderci, e sui social, condivide molte immagini che lasciano senza fiato. Poi, bisogna ammetterlo, è davvero un incanto!

Jasmine, negli ultimi tempi, sta conquistando tutti: il motivo? Beh, il suo ultimo singolo, Calamite, sta spopolando, è ascoltatissimo! Proprio a tal proposito, la cantante, aveva raccontato alcuni aneddoti, come il fatto di aver scelto in un secondo momento Calamite, come titolo del suo brano, grazie all’aiuto di suo padre, dato che, inizialmente, voleva chiamarlo Verso Sud. E allora, cosa aspettate, tutti ad ascoltare il bellissimo brano di Jasmine Carrisi, Calamite!