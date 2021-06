Caduta Libera, quanto ha guadagnato Nicolò Scalfi: montepremi da urlo

Quanto ha guadagnato Nicolò Scalfi nella trasmissione “Caduta Libera” di Gerry Scotti? Un montepremi veramente da urlo

Nicolò è uno dei campioni indiscussi di Caduta Libera, game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il bresciano ha presenziato in tantissime puntate del game show, vincendo un montepremi veramente corposo. Di seguito vi diciamo quanto ha guadgnato grazie alla trasmissione condotta da Gerry Scotti su Canale 5.

Quanto ha guadagnato Nicolò Scalfi a Caduta Libera?

Nicolò è nato a Sarezzo, piccola località situata in provincia di Brescia, nel 1999. Si è diplomato al liceo scientifico e adesso studia all’Università degli studi di Milano presso la facoltà di design industriale. Tuttavia, pare che il giovane abbia deciso di lasciare il mondo accademico per dedicarsi completamente alla sua passione per lo sport. Nicolò sogna di diventare un giornalista sportivo.

Scalfi è divenuto famoso grazie alla sua partecipazione al programma televisivo condotto da Gerry Scotti. A Caduta Libera, Nicolò ha veramente impressionato, divenendo il campione dei campioni. Mai nessuno infatti è riuscito a fare ciò che ha fatto lui. Nicolò detiene il record assoluto di presenze nel programma (88 puntate) e il record assoluto di montepremi.

Il ‘campioncino’, come lo chiama il conduttore Gerry Scotti, è riuscito a portare a casa una cifra spaventosa: 651 mila euro. Un montepremi da urlo, una cifra pazzesca e al momento nessuno è riuscito ancora a superarlo.

Dopo Caduta Libera si vociferava che Nicolò potesse essere uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma le voci si sono rivelate infondate. Scalfi, infatti, non è mai più figurato in televisioni. I telespettatori, però, sperano che il bresciano torni presto nel programma di Gerry Scotti.