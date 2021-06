Denise Pipitone, a Chi L’ha visto? ha raccontato la sua verità Silvana: “Non c’entro niente con questa vicenda”, cos’è successo.

Proprio in queste ultime ore, si è aggiunto un altro importante e fondamentale tassello al caso di Denise Pipitone. Proprio nel corso della puntata di ieri, Mercoledì 17 Giugno, di Chi l’ha visto? a rompere il silenzio è stata Silvana, la donna che, in queste ultime settimane, è stata additata come accompagnatrice della piccola “Danas”. L’attenzione su di lei, lo sappiamo benissimo, si è spostata proprio in questi ultimi giorni. Quando, per la prima volta in assoluto, una giovanissima ragazza di nome Mariana ha detto di averla conosciuta a Parigi. E di essere sua parente. Ecco, ma è davvero così? È proprio Florina, è questo il nome dato da Mariana alla donna, ad essere stata vista in compagnia di una bambina? Assolutamente no!

A parlare, questa volta, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso della trasmissione di Federica Sciarelli, la donna ha rotto il silenzio. Ed ha raccontato tutta la verità sulla vicenda legata alla piccola Denise Pipitone. Ecco tutti i dettagli.

Denise Pipitone, parla Silvana: “Non c’entro nulla”, cos’è successo

Finalmente è stata trovata la donna che, per diverse settimane, si credeva che fosse in compagnia della piccola somigliante a Denise Pipitone nel video girato da Felice Giordano a Milano qualche mese dopo la sua misteriosa scomparsa. Ecco. La donna, di cui recentemente sono girate le foto sul web e in tv, è la stessa di cui ha parlato anche Mariana? Assolutamente no! Ed è stata proprio la diretta interessata a parlare a Chi l’ha visto?. Nel corso della trasmissione di Federica Sciarelli, non soltanto Silvana, è questo il nome della donna rintracciata, ha smentito categoricamente di esser lei la donna nel video girato dalla guardia giurata, ma ha anche confessato di non aver mai conosciuto Mariana.

“Non sono io”, ha detto Silvana. Facendo, quindi, riferimento alla donna apparsa con la piccola “Danas” nel video. Ma non solo. Dopo aver sentito le dichiarazioni di Mariana proprio a Chi l’ha visto?, Silvana ha confermato la sua verità. Ed ha rivelato che nel 2018, anno in cui Mariana dice di aver conosciuto Florina, lei non si trovava affatto a Parigi.

La rivelazione di Mariana a Mattino Cinque

Nonostante la “smentita” di Silvana, però, Mariana continua a raccontare la sua verità. Ed è proprio nella trasmissione Mattino Cinque di Giovedì 17 Giugno che la giovanissima ha continuato a dire di essere convinta di aver incontrato la donna presente all’interno del video. Ovviamente, non è affatto scesa nei dettagli. Eppure, Mariana è convinta della donna che ha conosciuto. “In merito, ho molte informazioni in più che non posso rivelare. Ho visto e ho capito chi è questa persona che dico e che ho sempre segnalato”, ha detto Mariana a Mattino Cinque.

“Facessero il Dna a questa ragazza”, ha continuato a dire Mariana a Federica Panicucci. Sottolineando, ancora una volta, di essere convinta di quanto detto in questi giorni.