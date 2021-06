La cabina armadio di Fedez, in casa sua, è davvero sensazionale: il celebre volto italiano vanta sneakers da paura, vi sveliamo qualche dettaglio!

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più famose non solo in Italia, anche nel mondo! La famosa imprenditrice digitale ed il cantante e personaggio televisivo italiano fanno sempre innamorare tutti i loro fan quando riprendono la loro casa. Il dettaglio che in particolare ha sempre attirato l’attenzione di tutti è il loro armadio. Le due cabine armadio hanno un valore davvero incredibile: vi abbiamo parlato delle varie collezioni di Chiara Ferragni, siamo qui per parlarvi di lui, di Fedez.

Fedez, avete notato anche voi? Costano circa 3 mila euro e sono in casa sua, tra le altre

Fedez durante la pandemia Covid-19 si è trovato spesso a riprendere la sua cabina armadio, si è dedicato al riordino di scarpe e vestiti. Come sempre, ovviamente, ha reso partecipe i suoi milioni di fan che lo seguono quotidianamente. Fedez vanta una collezione di sneakers, di ogni colore, di ogni modello: nessuno è riuscito a non innamorarsi di ogni singola scarpa intravista nei vari video. Alcuni pezzi sono prodotti in edizione limitata: il valore è davvero pazzesco.

Fedez ha tantissime scarpe da ginnastica, sneakers, dal valore davvero inimmaginabile. Le più lussuose che ha sono le Jordan x Dior, un modello Air nella Nike che ha il baffo al lato decorato con i loghi del famosissimo brand. Il valore della scarpa si aggira intorno ai 3 mila euro.

Fedez nella sua scarpiera di lusso vanta anche scarpe come le Nike SB Dunk High in versione ‘Iron Maiden’. Vans, Air Max, Adidas Yeezy Boost 350 V by Kanye West, Air Jordan x Supreme…Sono tantissime le paia di scarpe di lusso che vanta Fedez! In quarti vorrebbero il suo armadio?