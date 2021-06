Il famoso calciatore è diventato papà per la prima volta: “Finalmente sei arrivata”, splendido annuncio sui social

Il calciatore della Serie A è divenuto papà per la prima volta. L’attaccante, che è stato anche nel giro della nazionale italiana, ha pubblicato il lieto annuncio sui suoi canali social. La notizia ovviamente ha fatto gioire i suoi seguaci. “Finalmente sei arrivata“, così ha urlato al mondo la sua immensa gioia di diventare padre per la prima volta. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le parole pubblicate sui social.

Il famoso calciatore diventa papà per la prima volta: l’annuncio

Matteo Politano è diventato papà per la prima volta. Il calciatore del Napoli ha pubblicato il lieto annuncio sui suoi canali social. “Finalmente sei arrivata” – ha esclamato su Instagram – “La mamma è stata bravissima e tu sei il regalo più bello che potesse mai farmi. Ti amo follemente“. Politano è diventato padre di una femminuccia e insieme alla compagna, Ginevra Sozzi, ha deciso di chiamarla Giselle.

La foto pubblicata sui social ha raggiunto migliaia e migliaia di like in poche ore. Tra i commenti, invece, i tifosi hanno fatto gli auguri al neo papà. Anche noi ci uniamo al coro e facciamo tanti auguri a Politano e alla compagna Ginevra per l’arrivo della piccola Giselle.

La storia d’amore tra Matteo e Ginevra pare sia nata intorno al gennaio 2019, quando sono stati pizzicati insieme. Politano era sposato con la storica compagna Silvia Di Vincenzo. Nel giro di un anno, il calciatore del Napoli ed ex Inter ha deciso di mettere su famiglia con Ginevra. La bambina è nata a Milano, ma presto potrebbe trasferirsi all’ombra del Vesuvio, dove Politano il prossimo anno difenderà la maglia azzurra.