Sapete perchè Ben Affleck e J Lo, 17 anni fa, si lasciarono? Spuntano dettagli e retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

Un ritorno di fiamma non è mai stato così tanto atteso o chiacchierato. Vi stiamo parlando di quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che nelle ultime ore sono stati avvistati insieme, a cena. Non è la sola vicinanza tra i due ad aver fatto scoppiare il mondo del gossip: i VIP, seduti al tavolo, si sono scambiati anche un passionale bacio. Non più una semplice indiscrezione dunque: ci sono le prove del loro ritorno di fiamma.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021

I due, secondo quanto rivelato dal portale Page Six, si trovavano insieme al resto della famiglia Lopez per festeggiare il cinquantesimo compleanno della sorella Lynda. All’evento, si legge, erano presenti anche i figli di J.Lo e l’ex marito, Marc Anthony, per l’occasione. Dopo 17 anni di lontananza, Jennifer e Ben ci riprovano: ma perchè la loro storia finì?

J Lo e Ben Affleck, il ritorno di fiamma dopo quasi 20 anni: sapete perchè si lasciarono?

Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo 17 anni dalla loro rottura, ci riprovano. Sono stati beccati alla festa di compleanno di Lynda Lopez, sorella di JLo, mentre si scambiavano un romantico e passionale bacio. In tanti non sono convinti del loro ritorno di fiamma: qualcuno parla di ‘minestra riscaldata mai buona’. Ma perchè si lasciarono?

Qualcosa andò storto nella loro relazione, giunta al capolinea nel 2004. E’ il portale Page Six a rivelare il racconto di una persona vicina alla celebre star americana. “Jennifer ha sempre visto Ben come quello che è scappato. Era distrutta dopo che si sono lasciati, anche se in quel momento sentiva di non avere altra scelta che annullare il loro fidanzamento” sono le parole di una fonte a Page Six. Le loro strade si separarono nel 2004 per via di sogni e desideri di vita differenti: lei voleva sistemarsi, lui ancora no.

Oggi, nel 2021, la fiamma del loro amore si è riaccesa: o forse non si era mai spenta?